Политика

К 12:00 за кандидатов от «Единой России» в областное Собрание проголосовали более 250 псковичей

Предварительное голосование «Единой России» по определению кандидата в депутаты областного Собрания (округ №2) проходит сегодня, 23 июня, в Пскове. К 12:00 на счетный участок пришли 253 человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Отбор кандидатов от «Единой России» проходит по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Сделать свой выбор жители Пскова могут до 20:00. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в округе №2.

На выдвижение от партии в ПОСД претендуют два человека: советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов и руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов.