Политика

Более 700 псковичей сделали свой выбор на предварительном голосовании «Единой России»

К 18:00 712 псковичей (2,78%) сделали свой выбор на предварительном голосовании «Единой России» по довыборам в областное Собрание депутатов (округ №2). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Отбор кандидатов от «Единой России» проходит по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Сделать свой выбор жители Пскова могут до 20:00. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в округе №2.

На выдвижение от Партии в ПОСД претендуют два человека: советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов и руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов.