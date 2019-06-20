Политика

Предварительное голосование по довыборам депутата областного Собрания завершено

В 20:00 в Пскове закрылся счетный участок предварительного голосования по кандидатурам для выдвижения от «Единой России» в депутаты областного Собрания (округ №2). Начался подсчет голосов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

К 20:00 в предварительном голосовании Партии приняли участие 799 избирателей.

Отбор кандидатов от «Единой России» проходил по первой модели, а это значит, что принять участие в голосовании могли все жители округа №2, обладающие активным избирательным правом.