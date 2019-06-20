Политика

Игорь Максимов стал победителем предварительного голосования по довыборам в областное Собрание

Советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов стал лидером предварительного голосования «Единой России» по довыборам депутата Псковского областного Собрания по округу №2. Его кандидатуру поддержали 630 избирателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Второй участник предварительного голосования, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов набрал 175 голосов.

Всего в партийной процедуре сегодня приняли участие 799 избирателей (3,12%).

Предварительное голосование «Единой России» рейтинговое, то есть проголосовать псковичи могли как за одного, так и сразу за двух кандидатов, включенных в список.