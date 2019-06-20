Политика

Александр Котов: «Единую Россию» устраивает результат предварительного голосования по довыборам в областное Собрание

Результат предварительного голосования «Единой России» по довыборам депутата Псковского областного Собрания нас устраивает, заявил секретарь регионального отделения Партии Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Он отметил, что все необходимые процедуры проведены в короткие сроки. «В этот раз предварительное партийное голосование нам пришлось проводить в срочном порядке. Это связано с тем, что депутат Ян Лузин досрочно сложил полномочия, и нужно было успеть к единому дню голосования, - сказал Котов. - Тем не менее, результат нас устраивает. Неплохая явка - более 3% избирателей пришли на предварительное голосование, чтобы помочь нам определиться с кандидатом для последующего выдвижения от партии».

В итоге победителем предварительного голосования стал советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов. Он набрал 630 голосов, его конкурент, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов - 175.

«Было всего два участника, но это объяснимо, потому что до конца срока полномочий действующего созыва областного Собрания осталось не так много. Видимо, не каждый, оценивая эту ситуацию, желает участвовать в выборах, поскольку избирательная процедура – это всё-таки дело сложное», - прокомментировал секретарь псковского отделения «Единой России» и добавил, что теперь кандидатура Игоря Максимова будет представлена на согласование президиума Генсовета партии для принятия решения о его выдвижении на предстоящих выборах.