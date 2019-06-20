Григорий Стороненков назначен и. п. секретаря Псковского городского отделения «Единой России»

Исполняющим полномочия секретаря Псковского городского отделения «Единой России» назначен депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, такое решение 24 июня принял президиум регионального политсовета партии.
Полномочия занимавшего этот пост Ивана Цецерского приостановлены на основании его заявления. Ранее он также ушел с должности главы города Пскова.
Новый секретарь местного отделения «Единой России» и кандидат в главы города Пскова будут определены на конференции городского отделения партии.