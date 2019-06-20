Политика

Псковский обком КПРФ поздравил председателя партии Геннадия Зюганова с юбилеем

Члены Псковского областного комитета КПРФ поздравили председателя центрального аппарата партии Геннадия Зюганова с 75-летием. Об это Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.



«От имени всех коммунистов и патриотических сил Псковской области сердечно поздравляем вас, Геннадий Андреевич, с 75-летием. Вы трижды (в 1991, 1998 и 2009 годах) приезжали в Псков поддержать нас в трудное время и вдохновить на борьбу и созидание. Поэтому мы видели вас в бою и можем уверенно сказать, что вы заслуженно стоите у руля нашей партии», - отметили в обкоме.

Кроме того, в региональном отделении добавили, что Псков - оплот русского духа, и здесь представители партии высоко ценят-то, что их лидер умело соединил в себе две ипостаси: «Во-первых, коммуниста, борющегося за социальную справедливость, и русского патриота-государственника, сражающегося за спасение России и дружбу народов. Нам по душе ваш русский характер. Вы от русской земли и излучаете ее теплоту. Вы человек разумный и одухотворенный, трудолюбивый и выносливый, целеустремленный и последовательный, смелый и стойкий в борьбе. Даже соперники признают ваши уникальные способности: сочетание философского склада ума с точным математическим мышлением, огромную энциклопедическую память, широкий кругозор, охватывающий не только Россию, но и весь мир».

В обкоме отметили, что испытывают гордость за руководителя: «Мы гордимся, что вы заслуженно стали политиком, известным в России и за ее пределами. Ваша книга «Глобализация и судьба человечества» переведена на восемь языков мира. Мы помним, как вы в 90-х годах смело боролись против разрушителей СССР - Горбачева, Яковлева и Ельцина. Сейчас ваша правота очевидна. Мы знаем, что под вашим руководством Госдумой принята декларация о денонсации Беловежских соглашений и сохранен для потомков истинный образ Красного Знамени Победы. Вы добились учреждения праздника «День русского языка» и поддерживаете деятельность более двухсот народных предприятий. Для вас «Коммунисты, вперед!» не просто слова. Вы сами первым поднимаетесь в атаку, увлекая за собой товарищей. Так было в 2010 году в Брюсселе, где размещается штаб-квартира НАТО. Вы смело возглавили демонстрацию против антикоммунистов и не позволили ПАСЕ с подачи неонацистов вынести приговор придуманным ими «преступлениям коммунизма». А на Украине в Феодосии Вы подняли людей и заставили десант НАТО, высадившийся в Крыму, убраться восвояси. В республике Марий-Эл вы с товарищами прорвали ряды ОМОНа и защитили трудовой коллектив совхоза «Звениговский» и его руководителя Казанкова. Все это, Геннадий Андреевич, характеризует вас как настоящего лидера и борца за справедливость. А для нас является хорошим примером для подражания.

Живите долго и будьте счастливы!».