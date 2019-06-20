Политика

«Справедливороссы» будут участвовать в выборах 8 сентября на всех уровнях

Кандидаты от «Справедливой России» будут участвовать в выборах всех уровней в единый день голосования 8 сентября. Об этом рассказал депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 26 июня.

От отметил, что уже 29 июня, в эту субботу, состоится партийная конференция, где будут выдвинуты кандидаты, которые примут участие в выборах.

«Выборы глав районов нам, как политической силе, не совсем интересны. Ждать каких-то "боевых действий" от нас не стоит», - заявил Олег Брячак.

Добавим, что Олег Брячак ранее неоднократно высказывал сомнения в целесообразности участия в муниципальных выборах и в довыборах.