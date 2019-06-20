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Политика

Александр Котов: Процедура предварительного голосования «Единой России» абсолютна открыта

26.06.2019 15:45|ПсковКомментариев: 0

Процедура предварительного голосования «Единой России» абсолютна открыта, ведь каждый участник может пригласить своего представителя, который может присутствовать при подсчете голосов или при оформлении протокола. Кроме того, процедура открыта для представителей СМИ. На это в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) указал председатель регионального парламента, секретарь регионального отделения партии Александр Котов.

Отвечая на замечание радиослушателя о том, что итоги предварительного голосования партии «Единая Россия» были опубликованы одним из анонимных Telegram-каналов, который считается приближенным к региональным властям, еще до официального подведения итогов, Александр Котом отметил, что ему трудно комментировать, что размещают анонимные источники информации. «Анонимность предполагает, что и спросить не с кого. У нас есть определенный состав участников предварительного голосования. По объективным причинам кто-то из них обладает большим преимуществом, кто-то меньшим. Возможно, авторы канала, отталкиваясь от этого, и выдали эти результаты», - высказался секретарь регионального отделения партии.

Также он подчеркнул, что не видит в снятии кандидатуры Игоря Сиротина с предварительного голосования ничего скандального. «Он объяснил причины своего отказа от участия, не считаю нужным их повторять. От себя лишь добавлю, что никакого давления со стороны регионального отделения партии не было», - добавил Александр Котов.

Он напомнил, что участники праймериз «Единой России» могут быть беспартийными, но не могут быть членами других партий, а также указал на то, что реготделения партии регулярно проводит консультации с экспертами. «Мы проводим консультации, на которые приглашаем авторитетных и опытных людей. Губернатор у нас партийный, состоит в «Единой России», и ему также небезразлично что у нас происходит в партии», - заключил Александр Котов.  

Теги: #Единая Россия #праймериз
Источник: Псковская Лента Новостей
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