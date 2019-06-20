Политика

Александр Котов: «Единая Россия» не выдвигает и не поддерживает кандидатов, нарушивших закон

«Единая Россия» не выдвигает и не поддерживает кандидатов, которые являются нарушителями закона. С таким заявлением в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове выступил председатель регионального парламента, секретарь регионального отделения партии Александр Котов.

В эфир дозвонилась радиослушательница, которая поинтересовалась, почему на выборах депутатов Собрания Карамышевской волости по округу №1 партию представляет председатель СХПК «Загорье» Юрий Травин, который, по ее словам, является нарушителем законодательства в области лесного хозяйства и даже получил за это штраф.

Александр Котов предостерег радиослушательницу от поспешных выводов. «Вы заранее сделали человека преступником. Надо разобраться в этой ситуации, действительно ли там было нарушение законодательства. Если предприниматель имеет пилораму - это хорошо, ведь это рабочие места и поступления налогов в бюджет. Юрий Травин характеризуется положительным образом, у него большая поддержка, мы проводили социологические опросы по этому поводу», - рассказал он.

В то же время Александр Котов добавил, что если будет доказана вина кандидата, то он не получит поддержки от партии.