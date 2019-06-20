Политика

Александр Котов: Мы никогда не принимали законы, заведомо противоречащие федеральному законодательству

Законодательная инициатива депутата Льва Шлосберга (фракция «Яблоко») об ответственности власти за неуважение к гражданам не нашла поддержки у коллег по региональному парламенту в том числе и потому, что она противоречит федеральному законодательству. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) озвучил спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

«Есть отрицательное заключение на этот законопроект и правого управления заксобрания, и областной прокуратуры. Если бы Шлосберг хотел этот документ правильно законодательно оформить, он обязательно обратил внимание на замечания, высказанные службами и прокуратурой. Однако он ничего не делал, потому что ему это не надо. Неудивительно, что у депутата Алексея Севастьянова («Единая Россия») сложилась ощущение постановочной акции от продвижения вопроса во время выступления Льва Шлосберга, задача которой не само внесение, а привлечение к теме внимания и обсуждения в СМИ. И я склонен с ним согласиться», - отметил председатель областного заксобрания.

Александр Котов подчеркнул, что депутаты регионального парламента несут ответственность за принятие законов, заведомо противоречащих федеральному законодательству, вплоть до роспуска Собрания.

«Бывали случаи, когда нам в суде приходилось доказывать свою правоту. И есть практика, когда и в Верховном суде, и в Конституционном нам свою позицию отстоять удавалось. Однако преднамеренно мы никогда не принимали законы, протирающие федеральному законодательству», - добавил он.

Александр Котов также отметил, что отрицательно относится к еще одной законодательной инициативе – законопроекту о петициях, внесенной в областной парламент псковскими коммунистами. «Считаю его бесполезным и даже вредным», - заключил он.

Напомним, законопроект о петициях большинством голосов был отклонен.