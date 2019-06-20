Политика

Псковское «Яблоко» определилось с кандидатами на довыборы в Псковское областное Собрание и гордуму Пскова

27 июня Псковское «Яблоко» открыло выдвижение кандидатов на региональных и муниципальных выборах 2019 года. Бюро регионального совета выдвинуло кандидатов в депутаты на досрочных выборах: депутата Псковского областного Собрания в избирательном округе № 2 и кандидата в депутаты Псковской городской Думы в избирательном округе № 13

В частости, в Псковское областное Собрание баллотируется депутат Псковской городской Думы Артур Гайдук, врач станции скорой медицинской помощи в Пскове, поэт, бард.

Между тем, в гордуму выдвинут гражданский активист Николай Кузьмин.

Артур Гайдук участник уже пяти избирательных кампаний Псковского «Яблока», для Николая Кузьмина это будут первые выборы.