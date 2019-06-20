Либерал-демократы определили кандидатов на довыборы в областное Собрание и гордуму Пскова

Состоялось заседание координационного Совета Псковского регионального отделения ЛДПР, на котором были выдвинуты кандидаты на довыборы депутата Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу №2 и на довыборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.
Кандидатом в депутаты Псковского областного Собрания депутатов от ЛДПР станет региональный партийный координатор Артем Васильев.
На довыборах депутата Псковской городской Думы партию представит Павел Рахонин.