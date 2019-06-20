Политика

«Яблоко» и ЛДПР представили в избирком документы своих кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание

Политические партии «Яблоко» и ЛДПР представили в Избирательную комиссию Псковской области документы на заверение списков кандидатов в депутаты шестого созыва Псковского областного Собрания депутатов шестого по одномандатному избирательному округу №2. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном избиркоме.

От партии «Яблоко» выдвинут Артур Гайдук, 1965 года рождения, высшее образование, место работы – врач скорой медицинской помощи (ГБУЗ «Псковская станция скорой медициной помощи»), депутат псковской городской думы.

Партия ЛДПР выдвинула Артема Васильева, 1991 года рождения, высшее образование, место работы - помощник депутата Госдумы РФ Антона Морозова (ЛДПР).

Оба кандидата проживают в Пскове.

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Напомним, 30 мая, на заседании Псковского областного Собрания депутатов принято решение о назначении дополнительных выборов депутата по одномандатному избирательному округу №2 (Псков) на 8 сентября 2019 года в связи с досрочным сложением полномочий депутата Яна Лузина. Постановление регионального парламента о назначении допвыборов официально опубликовано 3 июня, с этого момента дан старт избирательной кампании.