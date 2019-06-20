Политика

Псковские коммунисты выдвинули кандидатов на допвыборы в региональный парламент и гордуму

Псковские коммунисты приняли сегодня, 29 июня, на заседании Бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ решение участвовать в дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу №2 и допвыборах депутата Псковского городской Думы по одномандатному избирательному округу №13.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского ОК КПРФ, заслушав и обсудив информацию первого секретаря Комитета Псковского областного отделения КПРФ Петра Алексеенко, членами бюро в ходе тайного голосования единогласно были поддержаны и выдвинуты кандидатуры Александра Ножки на допвыборы в депутаты регионального парламента по одномандатному избирательному округу №2 и Олега Луценко - в депутаты Псковского городской Думы по одномандатному избирательному округу №13.



На фото: Александр Ножка (слева) и Олег Луценко (справа)

Добавим, что Александр Ножка 1960 года рождения является первым секретарем Псковского райкома КПРФ и депутатом Псковского района, работает главным агроном ЗАО «Агрофирма «Победа», а Олег Луценко 1961 года рождения занимает должность руководителя охранного предприятия.

В ближайшее время выдвинутые кандидаты подадут документы в Избирательную комиссию Псковской области.

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Ранее районными комитетами КПРФ были выдвинуты на должности глав районов в Бежаницком районе – Игорь Дмитриев, в Пустошкинском районе – Виктор Лапшин.