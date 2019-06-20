Политика

Павел Николаев будет представлять «Справедливую Россию» на допвыборах в Псковское областное Собрание депутатов

Политическая партия «Справедливая Россия» представила сегодня, 29 июня, в Избирательную комиссию Псковской области документы для заверения списка кандидатов на дополнительные выборы Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в избиркоме, от партии «Справедливая Россия» выдвинут Павел Николаев, 1974 года рождения, образование - высшее, место работы - директор ООО «Подкова», проживает в Пскове.

В течение трех дней члены регионального избиркома проверят порядок выдвижения и примут решение о заверении списка. После этого кандидат сможет обратиться в окружную избирательную комиссию (территориальная избирательная комиссия Пскова) для предоставления документов на выдвижение.

Напомним, сегодня, 29 июня, Избирательная комиссия Псковской области также приняла документы для заверения списка кандидатов от избирательных объединений политических партий «Яблоко» и ЛДПР на дополнительных выборах депутата регионального парламента. От «Яблока» выдвинут Артур Гайдук, от ЛДПР - Артем Васильев. Ранее в порядке самовыдвижения на допвыборах депутата регионального парламента выдвинулся Андрей Гарусов.

Напомним, что выдвижение кандидатов на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 завершится в 18 часов 2 июля 2019 года.

Дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Схему одномандатного избирательного округа № 2 для проведения дополнительных выборов депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва можно посмотреть на сайте Избирательной комиссии Псковской области.