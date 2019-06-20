Политика

КПРФ представила в облизбирком документы для заверения списка кандидатов

Избирательная комиссия Псковской области приняла документы для заверения списка кандидатов от избирательного объединения политической партии КПРФ на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, от партии выдвинут Александр Ножка, 1960 года рождения, образование- высшее, место работы - ЗАО «Агрофирма "Победа"», главный агроном, проживает в Пскове.

В течение трех дней члены регионального избиркома проверят порядок выдвижения и примут решение о заверении списка. После этого кандидат сможет обратиться в окружную избирательную комиссию (Территориальная избирательная комиссия Пскова) для предоставления документов на выдвижение.

Ранее Избирательная комиссия Псковской области также приняла документы для заверения списка кандидатов от избирательных объединений политических партий «Яблоко», ЛДПР и «Справедливая Россия». От «Яблока» выдвинут Артур Гайдук, от ЛДПР- Артем Васильев и от «Справедливой России» - Павел Николаев.

Ранее в порядке самовыдвижения на довыборах депутата регионального парламента выдвинулся Андрей Гарусов.

Напомним, что выдвижение кандидатов на на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 завершится в 18 часов 2 июля 2019 года.

Дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 состоятся в Единый день голосования 8 сентября.