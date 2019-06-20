Политика

Олег Брячак: Наши кандидаты никого не будут называть «земляным червяком» на сентябрьских выборах

Псковское региональное отделение партии «Справедливая Россия» на конференции 29 июня определилось с кандидатами, которые примут участие в сентябрьских выборах. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей лидер псковских «справедливороссов», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

По его словам, «подобралась хорошая команда людей, основная масса проверенные люди, старые бойцы». «Также в наши ряды влилась вновь прибывшая "кровь" — люди, которые тоже хотят добиваться справедливости и улучшать жизнь псковичей», - пояснил он.

Олег Брячак подчеркнул, что эти выборы будут отличаться от предыдущих в плане позиции «справедливороссов». «На этот раз мы не будем ни с кем воевать и драться. Мы просто -напросто будем предлагать. Сегодня курс губернатора области и тот стиль работы, который он задал, нас полностью устраивает. Мы видим, что много полезных вещей стало происходить, поэтому его поддерживаем и воевать не намерены», - пояснил лидер псковских «справедливороссов».

«Никого наши кандидаты не будут называть "земляным червяком". "Вот я, а вот моя программа, если нравится - выбирайте" - такова будет позиция наших кандидатов», - резюмировал Олег Брячак.

На довыборы депутата Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу № 2, напомним, выдвинут Павел Николаев.

Кандидаты «Справедливой России» на выборы глав:

Бежаницкий район — Виктор Соловьев

Дновский район — Владислав Петров

Новоржевский район — Наталья Антонова

Пустошкинский район — Валентина Александрова

Пушкиногорский район — Сергей Афанасьев

Усвятский район — Виктор Саперов.

С полным списком кандидатов от «Справедливой России» можно ознакомиться здесь.