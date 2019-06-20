Политика

«Единая Россия» представила документы для заверения списка кандидатов в депутаты на допвыборах в региональный парламент

1 июля Избирательная комиссия Псковской области приняла документы для заверения списка кандидатов от избирательного объединения политической партии «Единая Россия» на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Кандидатом от «Единой России» стал Игорь Максимов, 1961 года рождения, образование - высшее, место работы - ООО «Сибирская генерирующая компания», советник генерального директора, проживает в городе Пскове.

Ранее Избирательная комиссия Псковской области также приняла документы для заверения списка кандидатов от избирательных объединений политических партий «Яблоко», ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ . От Яблока» выдвинут Артур Гайдук, от ЛДПР- Артем Васильев, от «Справедливой России»- Павел Николаев и от КПРФ - Александр Ножка. Ранее в порядке самовыдвижения на довыборах депутата регионального парламента выдвинулся Андрей Гарусов.

Напомним, что выдвижение кандидатов на на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 завершится в 18 часов 2 июля 2019 года.

Дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Схему одномандатного избирательного округа № 2 для проведения дополнительных выборов депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва можно посмотреть на сайте Избирательной комиссии Псковской области здесь.