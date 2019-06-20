Политика

Псковская «Родина» выдвинула своего кандидата на довыборы в областное Собрание

Псковская «Родина» выдвинула своего кандидата на довыборы в областное Собрание. 1 июля Избирательная комиссия Псковской области приняла документы для заверения списка кандидатов от избирательного объединения политической партии «Родина» на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного избиркома, кандидатом от партии стал Александр Максимов, 1955 года рождения, образование высшее, пенсионер, место жительства - Великие Луки.

В течение трех дней члены регионального избиркома должны проверить порядок выдвижения и принять решение о заверении списка. После этого кандидат сможет обратиться в окружную избирательную комиссию (Территориальная избирательная комиссия Пскова) для предоставления документов на выдвижение.

Напомним, что выдвижение кандидатов на на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 завершится в 18 часов 2 июля.

Дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 состоятся в Единый день голосования 8 сентября.