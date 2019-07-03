Политика

В ТИК Пскова закончился срок выдвижения кандидатов в депутаты на довыборах в областное Собрание

В территориальной избирательной комиссии города Пскова 2 июля закончился срок выдвижения кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель ТИК Пскова Владимир Кротов, для участия в довыборах в региональный парламент выдвинулись шестеро кандидатов:

Игорь Максимов. Дата рождения – 18 января 1961 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский сельскохозяйственный институт, 1989 г. Основное место работы, занимаемая должность - ООО «Сибирская генерирующая компания», советник Генерального директора. Место жительства - Псковская область, город Псков. Выдвинут Псковским региональным отделением партии «Единая Россия». Дата выдвижения – 2 июля.

Павел Николаев. Дата рождения – 19 января 1974 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании – Московский открытый социальный университет, 2000 г. Основное место работы, занимаемая должность – ООО «Подкова», директор. Место жительства - Псковская область, город Псков. Выдвинут партией «Справедливая Россия». Дата выдвижения – 2 июля. В этот же день подал документы в ТИК Пскова на регистрацию.

Артем Васильев. Дата рождения – 27 сентября 1991 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании – Псковский государственный университет, 2014 г. Основное место работы, занимаемая должность – помощник депутата Государственной Думы, координатор Псковского регионального отделения ЛДПР. Место жительства - Псковская область, город Псков. Выдвинут избирательным объединением – Псковское региональное отделение ЛДПР 2 июля.

Елена Луцай. Дата рождения – 28 февраля 1974 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании – Псковский государственный педагогический институт им. С.М.Кирова. Основное место работы, занимаемая должность – ПсковГУ, старший преподаватель кафедры физики. Место жительства - Псковская область, город Псков. Самовыдвижение. Дата выдвижения – 2 июля.

Артур Гайдук. Дата рождения – 27 августа 1965 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании – Тверской государственный медицинский институт, 1992 г, депутат Псковской городской Думы шестого созыва. Основное место работы, занимаемая должность – ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи», врач скорой медицинской помощи. Место жительства - Псковская область, город Псков. Выдвинут Псковским региональным отделением партии «Яблоко». Дата выдвижения – 2 июля.

Александр Ножка. Дата рождения – 1 мая 1960 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании – Харьковский государственный университет, 1993 г. Депутат Псковского районного Собрания депутатов шестого созыва, основное место работы, занимаемая должность – ЗАО «Агрофирма «Победа», главный агроном. Место жительства - Псковская область, город Псков. Выдвинут избирательным объединением «Псковское областное отделение КПРФ». Дата выдвижения – 2 июля.

Кроме того, для участия в дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 выдвинулся кандидат Николай Кузьмин. Дата рождения – 21 мая 1980 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – ФГАОУ ВО «Санкт–Петербургский государственный политехнический университет», 2003 г. Основное место работы, должность – ООО «МИП «ДЭМИСМЕД», начальник отдела внедрения. Место жительства - Псковская область, город Псков. Выдвинут Псковским региональным отделением партии «Яблоко».