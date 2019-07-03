Политика

7 кандидатов претендуют на вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания

7 кандидатов претендуют на вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Выдвижение кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 завершено. На вакантный мандат депутата регионального парламента претендуют:

Артем Васильев, 1991 года рождения, образование-высшее, помощник депутата Госдумы Антона Морозова (ЛДПР), проживает в Пскове. Выдвинут партией ЛДПР;

Артур Гайдук, 1965 года рождения, образование- высшее, место работы- ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи», врач скорой медицинской помощи, депутат городской Думы шестого созыва, место жительства - Псков. Выдвинут партией «Яблоко»;

Андрей Гарусов, 1985 года рождения, образование - высшее, основное место работы - Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Профессиональные инвестиции» (ООО ГК «Профит»), генеральный директор, место жительства - город Псков. Самовыдвижение;

Елена Луцай, 1974 года рождения, образование - высшее, работает в ФГБОУ «Псковский государственный университет», старший преподаватель кафедры физики, место жительства - город Псков. Самовыдвижение.

Игорь Максимов, 1961 года рождения, образование- высшее, место работы - ООО «Сибирская генерирующая компания», советник генерального директора, проживает в Пскове. Выдвинут партией «Единая Россия»;

Павел Николаев, 1974 года рождения, образование- высшее, место работы ООО «Подкова», директор, проживает в Пскове. Выдвинут партией «Справедливая Россия»;

Александр Ножка, 1960 года рождения, образование- высшее, место работы - ЗАО «Агрофирма "Победа"», главный агроном, проживает в Пскове. Выдвинут КПРФ.

До 7 июля выдвинувшиеся кандидаты должны предоставить в окружную избирательную комиссию №2, полномочия которой возложены на Территориальную избирательную комиссию города Пскова, документы на регистрацию.

Напомним, дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 состоятся в Единый день голосования 8 сентября.