Политика

Игорь Максимов: Рано ложиться на диван и смотреть телевизор

«Рано ложиться на диван и смотреть телевизор», - подчеркнул в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания», кандидат в депутаты Псковского областного Собрания по 2-му избирательному округу от партии «Единая Россия» Игорь Максимов, комментируя мотивы своего решения вернуться в большую псковскую политику.

«Я никогда не пытался стать не псковичом. И так просто получилось волею судьбы, что шесть лет назад мне пришлось покинуть город. Но, работая в Москве, в Сибири, всем открыто говорил, что не связываю бизнес с Москвой. Здесь, в Пскове, мои друзья, много людей, с которыми я работал, и меня не покидала надежда, что при первом же удобном случае вернусь сюда», - отметил гость студии.

Такой «удобный случай», по его словам, настал. «В начале года я уже готов был вернуться обратно, что, в принципе, я сейчас и делаю. Мои друзья, бывшие коллеги подсказали, что рано ложиться на диван и смотреть телевизор. Пока есть силы и возможности, надо применять их на благо своей малой родины, на что я с удовольствием и согласился», - пояснил Игорь Максимов.

В то же время гость студии добавил, что ему нравилось работать в «Сибирской генерирующей компании», однако через шесть лет «пришло время принять решение: "Хватит, хочу домой!"».