Политика

Региональный парламент отклонил законопроект Олега Брячака о патриотическом воспитании

Законодательная инициатива Олега Брячака о патриотическом воспитании не нашла поддержки у большинства депутатов Псковского областного Собрания. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 4 июля, на очередной сессии регионального парламента.

Выступая с докладом по законопроекту депутат Псковской гордумы Олег Брячак отметил, что был удивлен, что сегодня закон о патриотическом воспитании в Псковской области до сих пор не принят.

«Полагаю никому в этом зале не надо рассказывать, что такое патриотическое воспитание, и какую роль оно играет в современном государстве. Я уверен, что если бы такой закон был, патриотическому воспитанию уделялось бы больше внимания. Такому серьезному вопросу следует уделять комплексное внимание, должен быть системный подход», - заявил он.

Олег Брячак подчеркнул, что законопроект не потребует дополнительного финансирования из бюджета, и что он был единогласного поддержан депутатами Псковской городской Думы, в том числе, из числа фракции «Единая Россия». Также депутат гордумы отметил, что в некоторых субъектах Федерации такой закон принят.

Председатель областного заксобрания Александр Котов согласился, что партийная принадлежность действительно не играет значения, но указал, что есть отрицательное заключение прокуратуры, правового комитета администрации региона и правового управления Псковского областного Собрания – эксперты утверждают, что ничего нового предложенный закон не вносит. Спикер регионального парламента предложил Олегу Брячаку подумать над тем, чтобы предложить на законодательном уровне действительно что-то новое в направлении патриотического воспитания.

«Закон должен быть для того, чтобы там были какие-то конкретные меры, которые нам помогут в реализации тех или иных задач. Зачем нам нужен закон ради закона? Наверняка, в других субъектах в их законопроектах прописаны какие-то конкретные меры», - подчеркнул Александр Котов.

Председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов сообщил, что комитет ранее не поддержал предложенный законопроект. «Мы поддерживаем инициативу коллег из гордумы, но документ должен быть выверен», - добавил он.

Коллега Олега Брячака по партии «Справедливая Россия» Наталья Тудакова в свою очередь высказала мнение, что принятие обсуждаемого закона могло бы стать первым шагом по систематизации работы в рамках патриотического воспитания.

Однако в пользу законопроекта в итоге проголосовало лишь 11 депутатов Псковского областного Собрания. 15 проголосовали против, 1 - воздержался, 16 – не приняли участия в голосовании.