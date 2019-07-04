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Политика

«Пятиминутки гнева», дело врачей и фиаско «патриотического PR-а»

05.07.2019 10:33|ПсковКомментариев: 1

Псковское областное собрание депутатов завершило очередной парламентский сезон

В повестке дня 34-й сессии Псковского областного Собрания, как обычно, значилось три десятка вопросов, от заведомо резонансных (вроде исполнения бюджета в условиях регионального долга) до проходных и ритуальных (но от этого зачастую не менее важных), однако наибольший интерес априори вызывал пункт, под которым значился «парламентский час» на тему, озаглавленную: «О финансово-экономическом состоянии и обеспеченности медицинскими кадрами государственных учреждений Псковской области в целях организации обеспечения граждан гарантированной бесплатной медицинской помощью».

Несмотря на неказистость и неизбежный «концелярит» формулировки, всем понятно, что самочувствие системы здравоохранения касается всех и каждого, кто живет в регионе, поскольку все мы под Богом ходим, и сильные мира сего, и слабые, и богатые, и бедные, и случись какая внезапная беда со здоровьем, травма при ДТП или сердечный приступ на отдыхе, скорую помощь придется ждать не из Швейцарии, а из ближайшего населенного пункта, и вот от того, в каком состоянии пребывает медицина, будет зависеть ответ на вопрос: «Быть или не быть?». Именно поэтому номинальный, по регламенту, «парламентский час» растянулся на целых два реальных, и, судя по настрою депутатов, вполне мог бы продолжаться и третий, кабы спикер Александр Котов не прервал обсуждение.

Но все это происходило чуть позже, а начали свою работу депутаты, по обычаю, с «пятиминуток гнева», жанре, который формально находится вне рамок сессии, и в котором обычно упражняются представители парламентской оппозиции, тогда как парламентское большинство этим «пятиминуткам» молча внимает. И это тоже неизбежно, поскольку каждая очередная сессия это не только законотворческое событие, но и событие политическое. На 34-ой сессии посчитали нужным выступить со своими «месседжами» к коллегам и избирателям два оппозиционера — лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко и «человек-фракция» от партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Если выступление Петра Алексеенко было посвящено разным актуальным темам последних месяцев — от уборки города Пскова на Ганзу до непростой экологической ситуации вокруг Великолукского свинокомплекса и ненадлежащего «поведения» мусорного регоператора, то Лев Шлосберг сосредоточился на одном — уголовном деле против псковских профсоюзов, о котором коммунист счел нужным только упомянуть. И коммунист, и «яблочник», следуя канонам жанра, позволили себе нарочито заостренные формулировки: «Может, нас лучше дустом посыпать, и все? Все проблемы будут решены», - риторически вопросил Петр Алексеенко, закругляя экологическую тему, которой в последнее время КПРФ уделяет очень много внимания.

В свою очередь Лев Шлосберг выступил в защиту коллеги - депутата Ульяны Михайловой и призвал «коллег» к «максимально активному участию в этом деле».

Коллеги встретили выступление оппозиционера молчанием и затем, особо не мешкая, приступили к собственно «повестке дня», в которой, повторюсь, центральное место занимал пункт о состоянии псковской медицины.

Перед депутатами с подробным докладом, со всеми цифрами, выкладками и инфографикой, выступила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Стиль изложения, выбранный руководителем ведомства, меньше всего напоминал «победные реляции» и опирался в основном на цифры, которые, по замыслу докладчика, призваны были показать депутатам объективную картину, сложившуюся в регионе. Например, просроченная кредиторская задолженность наблюдается в 14 из 45 медицинских учреждений области; в структуре расходов на медицину 65% занимает фонд заработной платы врачам и среднему медицинскому персоналу; средняя зарплата врача в Псковской области составляет чуть больше 48 тысяч рублей, что в 2 раза ниже общероссийского показателя (то же самое касается и среднего кадрового звена).

Как итог, дефицит врачей в регионе, если говорить конкретно, — 1100 специалистов (580 — для среднего медперсонала), до 20% работающих в регионе врачей старше 60 лет. Псковской области не хватает терапевтов, хирургов, неврологов, онкологов, лор-врачей, офтальмологов и так далее. Укомплектованность кадрами в среднем по больницам: 75% - в поликлиниках, 87% - в стационарах. За прошлый год из других регионов удалось привлечь всего 11 специалистов. При этом за последние пять лет 30%, то есть каждый третий из приехавших врачей, покинули область. Только половина студентов-целевиков возвращается в регион. И причина столь плачевного положения одна — относительно низкая, по сравнению с соседними регионами (например, с Ленинградской областью), заработная плата, проблемы с жильем и выплатой ипотечных кредитов. С выводом, который сделала Марина Гаращенко, спорить невозможно: «Систему здравоохранения делают кадры, без кадрового наполнения мы не сможем продвинуть программу, которая запланирована на ближайшие годы».

И здесь, по оценке руководителя, региону просто не обойтись без серьезных вливаний федерального центра, на который вся надежда.

Собственно, все последующие вопросы, которые прозвучали от депутатов, о доступности медицинской помощи на местах (включая глубинку), о работе оборудования и очередях к специалистам, вытекали из цифр, приведенных в докладе, и Марина гаращенко лишь могла обещать депутатам, что возьмет прозвучавшие вопросы под личный контроль. «Доступность и качество обусловлено только наличием высококвалифицированных работников, одно вытекает из другого», - констатировала чиновница, и с этим тезисом вряд ли поспоришь. Депутаты же задавали преимущественно частные вопросы, вытекающие либо из личного опыта, либо из частных обращений избирателей, причем как от медработников, жалующихся на низкую зарплату, так и от больных, недовольных тем, что очереди в областную больницу нужно ждать три месяца, а иногда ее просто невозможно дождаться. Депутатов интересовало, почему в государственных больницах оборудование месяцами стоит сломанным (например, аппараты МРТ), тогда как в частных клиниках все исправно работает. Или почему врачи дают направления на обследования в частные клиники, где и с оборудованием все нормально, и специалистов хватает? Наконец, почему скорая помощь элементарно не хочет ехать в какой-то населенный пункт, объясняя это тем, что «дорога плохая».

Вопросы депутатов показали, что они отнюдь не оторваны от жизни простых пациентов, а зачастую сами пользуются услугами нашей «бесплатной медицины», то есть «средней температурой по больнице» их вряд ли введешь в заблуждение. Со своей стороны, Марина Гаращенко обещала предметно разобраться во всех озвученных проблемах и ситуациях.

Что касается более-менее отрадной информации, то за таковую, возможно, сойдет новость о том, что бывший перинатальный центр все-таки будет отдан под поликлинику на Завеличье, которой жители района давно заждались. После ремонта и реконструкции в бывший роддом переедут многие поликлинические подразделения. По итогам парламентского часа депутаты приняли постановление, которое, разумеется, не решит всех озвученных проблем, но по крайней мере свидетельствует о том, что законодатели об этих проблемах знают.

После перерыва депутаты буквально за час двадцать «перещелкали» всю оставшуюся «повестку дня» и уж точно один раз вернулись к чистой политике — и все благодаря депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку, инициировавшему рассмотрение законе о патриотическом воспитании. Мол, в других регионах такой закон есть, и для нас, псковичей, не будет лишним. Депутаты же посчитали, что предложенный законопроект тупо компилирует федеральный закон, и, как следствие, своего бывшего коллегу попросту «прокатили», как выразился вице-спикер областного парламента, Виктор Антонов: «Документ должен быть юридически выверен, а не ради какого-то PR-a». На том и согласились.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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