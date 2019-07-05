Политика

Прием документов для регистрации кандидатов на допвыборах депутата регионального парламента закончится 7 июля

Прием документов для регистрации кандидатов на допвыборах депутата регионального парламента 7 закончится июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской ТИК.

7 июля в 18:00 ТИК города Пскова, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии №2, заканчивает прием документов для регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.

Режим работы ТИК Пскова:

- 6 июля - с 10:00 до 14:00 без перерыва;

- 7 июля - с 10:00 до 18:00 без перерыва.

Решение о регистрации или об отказе в регистрации принимается избирательной комиссией в течение 10 дней со дня приема документов для регистрации кандидата, единого списка кандидатов.

Напомним, что на вакантный мандат депутата регионального парламента претендуют 7 человек. От политических партий выдвинуты пять кандидатов, двое - самовыдвиженцы:

Артем Васильев, 1991 года рождения, образование-высшее, помощник депутата Госдумы Антона Морозова (ЛДПР), проживает в г. Пскове. Выдвинут партией ЛДПР;

Артур Гайдук, 1965 года рождения, образование- высшее, место работы- ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи», врач скорой медицинской помощи, депутат городской Думы шестого созыва, место жительства- г.Псков. Выдвинут партией «Яблоко»;

Андрей Гарусов, 1985 года рождения, образование - высшее, основное место работы - Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Профессиональные инвестиции» (ООО ГК «Профит»), генеральный директор, место жительства - город Псков. Самовыдвижение;

Елена Луцай, 1974 года рождения, образование - высшее, работает в ФГБОУ «Псковский государственный университет», старший преподаватель кафедры физики, место жительства -город Псков. Самовыдвижение.

Игорь Максимов, 1961 года рождения, образование- высшее, место работы-ООО «Сибирская генерирующая компания», советник генерального директора, проживает в г. Пскове. Выдвинут партией «Единая Россия»;

Павел Николаев, 1974 года рождения, образование- высшее, место работы ООО «Подкова», директор, проживает в г. Пскове. Выдвинут партией «Справедливая Россия»;

Александр Ножка, 1960 года рождения, образование- высшее, место работы- ЗАО «Агрофирма "Победа"», главный агроном, проживает в Пскове. Выдвинут партией КПРФ.

Добавим, дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Схему одномандатного избирательного округа № 2 для проведения дополнительных выборов депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва можно посмотреть на сайте Избирательной комиссии Псковской области здесь