Политика

Все семеро претендентов на мандат депутата Псковского областного Собрания сдали документы для регистрации

Псковский избирком завершил прием документов для регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата областного Собрания по избирательному округу № 2. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в избирательной комиссии региона, ТИК города Пскова, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии №2, закончила прием документов в воскресенье, 7 июля, в 18.00. Документы представили все семеро человек, выдвинутых на выборы. Решение о регистрации или об отказе в регистрации принимается избирательной комиссией в течение 10 дней со дня приема документов для регистрации кандидата, единого списка кандидатов.

Напомним, на вакантный мандат депутата регионального парламента претендуют 7 человек. От политических партий выдвинуты пять кандидатов, двое - самовыдвиженцы:

Артем Васильев, 1991 года рождения, образование-высшее, помощник депутата Госдумы Антона Морозова (ЛДПР), проживает в г. Пскове. Выдвинут партией ЛДПР;

Артур Гайдук, 1965 года рождения, образование- высшее, место работы- ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи», врач скорой медицинской помощи, депутат городской Думы шестого созыва, место жительства- г.Псков. Выдвинут партией «Яблоко»;

Андрей Гарусов, 1985 года рождения, образование - высшее, основное место работы - Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Профессиональные инвестиции» (ООО ГК «Профит»), генеральный директор, место жительства - город Псков. Самовыдвижение;

Елена Луцай, 1974 года рождения, образование - высшее, работает в ФГБОУ «Псковский государственный университет», старший преподаватель кафедры физики, место жительства -город Псков. Самовыдвижение.

Игорь Максимов, 1961 года рождения, образование- высшее, место работы-ООО «Сибирская генерирующая компания», советник генерального директора, проживает в г. Пскове. Выдвинут партией «Единая Россия»;

Павел Николаев, 1974 года рождения, образование- высшее, место работы ООО «Подкова», директор, проживает в г. Пскове. Выдвинут партией «Справедливая Россия»;

Александр Ножка, 1960 года рождения, образование- высшее, место работы- ЗАО «Агрофирма "Победа"», главный агроном, проживает в Пскове. Выдвинут партией КПРФ.

Дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.