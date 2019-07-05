Политика

ЛДПР определила претендентов на выборы глав районов Псковской области

Псковское региональное отделения ЛДПР определило, кто будет представлять партию на выборах глав районов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, претендентов на выборы озвучили 9 июля, на соответствующей - посвященной данному вопросу - 34-й внеочередной конференции партии.

Так, по результатам тайного голосования, псковское областное отделение ЛДПР на выборах главы Бежаницкого района будет представлять Александр Иванов. На выборах главы Дновского района - Алексей Лазунин. На выборах главы Новоржевского района - Ирина Сорокина. На выборах главы Пушкиногорского района - Геннадий Ефимов. На выборах главы Усвятского района - Алексей Кошель.

Напомним, сами выборы пройдут в Единый день голосования - 8 сентября 2019 года.