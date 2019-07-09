Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Львом Шлосбергом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг.
Ведущий программы, главный редактор радиостанции Максим Костиков, обсудит с ним подготовку партии «Яблоко» к сентябрьским выборам.
Звоните в студию по телефону прямого эфира 56-73-72 и задавайте вопросы гостю студии.
Трансляция завершена.