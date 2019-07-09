Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Львом Шлосбергом

Марина Кравец стала ведущей нового шоу с Бузовой и Батрутдиновым

Пересечение границы на взятом в лизинг автомобиле зависит от настроения российских чиновников

Гендиректор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко о перспективах создания в Псковской области кластера по переработке ПЭТ

С завтрашнего дня будут доступны билеты для участия в розыгрыше призов в честь дня рождения ТК «ПИК60»

Бюджеты муниципальных районов могут получить новый источник налоговых доходов

Псковский музей приглашает родителей с детьми на интерактивные программы и экскурсии