Политика

Вопрос о выдвижении Андрея Вихмана на пост главы Усвятского района в «Яблоке» не обсуждался - Лев Шлосберг

Вопрос о выдвижении Андрея Вихмана на пост главы Усвятского района от партии «Яблоко» не обсуждался. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель Псковского регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг.

Напомним, информация о том, что депутат Невельского районного Собрания может быть выдвинут от «Яблока» на выборы главы Усвятского района, была опубликована в одном из анонимных телеграм-каналов в конце июня. «...Это смешно, - оценил данную информацию Лев Шлосберг. - Андрей Вихман - дважды депутат Невельского районного Собрания, живет в Невеле, баллотировался на пост главы Невельского района. Никогда в "Яблоке" ни с кем не обсуждался вопрос по его выдвижению в Усвятском районе».

Гость студии также напомнил, что 7 июля прошел первый этап региональной конференции партии «Яблоко», на котором выдвинуты кандидаты на должности глав четырех районов Псковской области. Так, в Дновском районе партия выдвигает сотрудника Псковской таможни Михаила Шауркина, в Новоржевском - депутата районного собрания Софью Пугачеву, в Пустошкинском - депутата районного собрания Светлану Василькову, в Пушкиногорском - педагога, экс-депутата областного Собрания Аркадия Васильева. Выдвижение кандидатов продолжится на этой неделе.

На довыборы в Псковское областное Собрание по 2-му округу от «Яблока» пойдет депутат двух созывов Псковской городской Думы, врач «скорой помощи» Артур Гайдук. По мнению Льва Шлосберга, «ему нечего делать в Псковской гордуме - как специалист он больше соответствует уровню Псковского областного Собрания».

Между тем, на довыборах в Псковскую гордуму по 13-му округу (часть Запсковья) «Яблоко» выдвинуло Николая Кузьмина. «Запсковье - отдельный мир. Это такая территория, которая требует не молчащих людей. А там сейчас политическая тишина», - пояснил руководитель регионального отделения партии.