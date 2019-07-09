Политика

Приход к власти людей не из системы дает положительные результаты - Лев Шлосберг

Приход к власти людей не из системы дает в Псковской области положительные результаты. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг, отвечая на вопрос о мотивах, по которым представители «Яблока» идут на выборы глав Псковской области в сентябре текущего года.

«"Яблоко" конкретно в Псковской области - этот партия местного самоуправления. Убежден, что партия, одной из целей которой является усиление местного самоуправления, должна участвовать в местных выборах, включая выборы глав», - отметил гость студии. При этом он подчеркнул, что «у главы района нет задачи идти на поклон к губернатору». «Задача главы района - взаимодействовать с ним. Взаимодействие осуществляется по иерархии, но по горизонтали, а это не есть подчинение, - пояснил Лев Шлосберг. - Совершенно точно могу сказать, что мы видим положительные результаты прихода к власти людей не из системы на должности глав районов».

В частности, по его словам, «когда к власти в районе приходит честный человек, изменяется отношение к бюджету: в нем внезапно появляются деньги, которых раньше не видели, и вдруг выясняется, что эти деньги можно потратить на уставные цели деятельности района и на его развитие». Так, в Гдовском районе сдан 57-квартирный жилой дом, которого жители ждали 25 лет. В течение 15 лет администрация района не могла выделить участок для новой школы и котельной, но уже через месяц после выборов Юрия Павлова на пост главы района участок был выделен, а через два месяца отмежеван, напомнил Лев Шлосберг.

«Поэтому мы должны постоянно показывать людям, что оппозиция способна управлять даже в ситуациях финансового дефицита и недостатка полномочий. Если оппозиция не будет претендовать на власть, она никогда не станет властью», - добавил гость студии.

Кроме того, Лев Шлосберг в положительном ключе оценил характер взаимодействия избранного от «Яблока» главы Гдовского района и областной администрации. «Нет ни бойкота, ни какого-то пренебрежения. Областная власть признала результаты выборов, общается с главами, как с законно избранными. Несколько недель назад губернатор был в Гдовском районе, где обсуждалась проблема строительства школы, и сказал, что поддерживает разумный подход Юрия Павлова к развитию района», - заключил Лев Шлосберг.