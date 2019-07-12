Политика

Зарегистрированы 5 кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания

11 июля территориальная избирательная комиссия г.Пскова, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии №2, зарегистрировала 5 кандидатов на допвыборах депутата Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному участку №2 (Псков), выдвинутых избирательными объединениями региональных политических партий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной избирательной комиссии.

Зарегистрированными кандидатами стали:

Артем Васильев, 1991 года рождения, образование-высшее, помощник депутата Госдумы Антона Морозова (ЛДПР), проживает в г. Пскове. Выдвинут партией ЛДПР;

Артур Гайдук, 1965 года рождения, образование - высшее, место работы - ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи, врач скорой медицинской помощи, депутат городской Думы шестого созыва, место жительства- г.Псков. Выдвинут партией «Яблоко»;

Игорь Максимов, 1961 года рождения, образование - высшее, место работы - ООО «Сибирская генерирующая компания», советник генерального директора, проживает в г. Пскове. Выдвинут партией «Единая Россия»;

Павел Николаев, 1974 года рождения, образование - высшее, место работы ООО «Подкова», директор, проживает в г. Пскове. Выдвинут партией «Справедливая Россия"»;

Александр Ножка, 1960 года рождения, образование - высшее, место работы - ЗАО «Агрофирма "Победа», главный агроном, проживает в г. Пскове. Выдвинут партией КПРФ.

Решения по регистрации 2-х кандидатов-самовыдвиженцев Андрея Гарусова и Елены Луцай избиркомом пока не приняты. Согласно избирательному законодательству, идет проверка представленных документов.

Добавим, дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Схему одномандатного избирательного округа № 2 для проведения дополнительных выборов депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва можно посмотреть на сайте Избирательной комиссии Псковской областиздесь>>>