Политика

Галина Неваленная подала документы на регистрацию в качестве кандидата в депутаты гордумы Пскова по 13-му округу

Главный врач ГБУЗ «Псковская городская больница» Галина Неваленная подала в Территориальную избирательную комиссию Пскова документы на регистрацию в качестве кандидата на дополнительные выборы в Псковскую городскую Думу по одномандатному избирательному округу №13. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в ТИК Пскова.

Напомним, мандат депутата по данному округу оказался вакантен после перехода коммуниста Дмитрия Михайлова в Псковское областное Собрание. Довыборы назначены на 8 сентября, Единый день голосования.

26 мая Галина Неваленная одержала победу на предварительном голосовании партии «Единая Россия» по довыборам депутата гордумы по 13-му округу. За нее проголосовали 298 избирателей (77,40%).