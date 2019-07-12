Политика

Два кандидата-самовыдвиженца не будут участвовать в допвыборах депутата Псковского областного Собрания

Сегодня, 15 июля, окружная избирательная комиссия №2, полномочия которой возложены на ТИК города Пскова, рассмотрела письменное заявления кандидата в депутаты Елены Луцай о снятии своей кандидатуры с допвыборов депутата Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу №2.

Ранее она выдвинула свою кандидатуры в порядке самовыдвижения и представила в избирательную комиссию документы для регистрации, в том числе списки избирателей в свою поддержку.

В своим заявлении она обозначила причину своего отказа от участия в выборах. Это связано с изменившимися личными обстоятельствами.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме, рассмотрев письменное заявления кандидата-самовыдвиженца о снятии своей кандидатуры, окружная избирательная комиссия №2 постановила считать статус кандидата Елены Луцай утраченным.

Также ОИК №2 на своем заседании рассмотрела представленные документы для регистрации самовыдвиженца Андрея Гарусова и приняла решение отказать ему в регистрации кандидатом в депутаты Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 2.

Избирательная комиссия установила, что Андрей Гарусов предоставил недостаточное количество достоверных подписей избирателей для регистрации кандидата, что является основанием для отказа в регистрации кандидата.

Напомним, что 12 июля ОИК №2 зарегистрировала 5 кандидатов на допвыборах депутата Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному участку №2 (Псков), выдвинутых избирательными объединениями региональных политических партий.

Зарегистрированными кандидатами стали:

Артем Васильев, 1991 года рождения, образование-высшее, помощник депутата Госдумы Антона Морозова (ЛДПР), проживает в г. Пскове. Выдвинут партией ЛДПР;

Артур Гайдук, 1965 года рождения, образование - высшее, место работы - ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи, врач скорой медицинской помощи, депутат городской Думы шестого созыва, место жительства- г.Псков. Выдвинут партией «Яблоко»;

Игорь Максимов, 1961 года рождения, образование - высшее, место работы - ООО «Сибирская генерирующая компания», советник генерального директора, проживает в г. Пскове. Выдвинут партией «Единая Россия»;

Павел Николаев, 1974 года рождения, образование - высшее, место работы ООО «Подкова», директор, проживает в г. Пскове. Выдвинут партией «Справедливая Россия"»;

Александр Ножка, 1960 года рождения, образование - высшее, место работы - ЗАО «Агрофирма "Победа», главный агроном, проживает в г. Пскове. Выдвинут партией КПРФ.

Добавим, дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.