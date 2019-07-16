Политика

Шесть кандидатов сдали документы для регистрации на допвыборых депутата Псковской гордумы

В ТИК города Пскова для участия в дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы шестого созыва по одномандатному округу №13 в Единый день голосования 8 сентября документы на регистрацию представили шесть кандидатов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной избирательной комиссии, этоВасилий Краснов, 1983 года рождения, образование - среднее профессиональное, место работы - Гражданское региональное автономное движение ГРАД России, официальный уполномоченный представитель, проживает в г.Пскове, самовыдвижение;

Николай Кузьмин, 1980 года рождения, образование - высшее, работает в ООО «МИП «ДЭМИСМЕД» начальником отдела внедрения, место жительства - г. Псков, выдвинут региональным отделением партии «Яблоко»;

Олег Луценко,1961 года рождения, образование - высшее, место работы - ООО ЧОО «Областное агентство безопасности», директор, место жительства - г.Псков, выдвинут региональным отделением КПРФ;

Галина Неваленная, 1961 года рождения, образование - высшее, место работы - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Псковская городская поликлиника», главный врач, место жительства - г.Псков, выдвинута региональным отделением политической партии «Единая Россия»;

Игорь Романов, 1977 года рождения, образование - высшее, место работы - ООО «Эко-край «Псковский», директор, проживает в г. Пскове, выдвинут региональным отделением «Партии Роста»;

Татьяна Филипченкова,1979 года рождения, образование - высшее, работает в ООО «УО «Городская управляющая компания» заместителем генерального директора, место жительства - г.Псков, выдвинута региональным отделением партии «Справедливая Россия».

Об участии в допвыборах депутата Псковской городской Думы в порядке самовыдвижения уведомил ТИКПавел Чернов, 1970 года рождения, образование - среднее профессиональное, место работы - ООО «ТВ-Медиа», директор, место жительства - г.Псков.

Также территориальная избирательная комиссия г. Пскова приняла документы для заверения списка кандидатов от регионального отделения политической партии «Социальной защиты», которая на дополнительных выборах депутата гордумы выдвинулаВиктора Широбокова, 1967 года рождения, образование - высшее, председатель ликвидационной комиссии Центра дополнительного образования «Айтилён», проживает в городе Пскове.

Подробнее о кандидатах на сайте Избирательной комиссии Псковской областиздесь>>>

Дополнительные выборы в Псковскую городскую Думу назначены в связи с отказом Дмитрия Михайлова (КПРФ) от депутатского мандата 13 декабря 2018 года, который получил вакантный мандат в региональном парламенте. Выборы пройдут в Единый день голосования 8 сентября.