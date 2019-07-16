Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Гибкая линейка Yota
Как помыть машину бесплатно?
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Программа Дней города Пскова
Дом от А до Я
Зачем сапогам полоска?
Нашествие Фотоконкурс
Что же будет с городом и с ними?
Телефон прямого эфира 56-73-72
100 тысяч рублей за второго ребенка
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Про заграничную недвижимость депутатов
 
 
 
ещё Политика 16.07.2019 11:340 Шесть кандидатов сдали документы для регистрации на допвыборых депутата Псковской гордумы 16.07.2019 11:340 Шесть кандидатов сдали документы для регистрации на допвыборых депутата Псковской гордумы 15.07.2019 18:271 Два кандидата-самовыдвиженца не будут участвовать в допвыборах депутата Псковского областного Собрания 15.07.2019 17:475 Галина Неваленная подала документы на регистрацию в качестве кандидата в депутаты гордумы Пскова по 13-му округу 15.07.2019 14:050 Все оппоненты Беглова допустили снятие с выборов губернатора Петербурга в случае создания участков в Псковской области 12.07.2019 15:012 Иван Штылин: Пустошкинский район оказался наиболее близким мне по духу
 
 
 
Самое популярное 14.07.2019 11:570 Новинки от «Прасковьи Молочковой» появились в магазинах «Магнит» 15.07.2019 13:4210 Псковская городская поликлиника просит откликнуться автора интерактива о походе на врачебный прием к губернатору 15.07.2019 16:340 Стала известна причина попытки мотоциклиста скрыться от великолукских полицейских 15.07.2019 15:192 Названы имена 17 лучших учителей Псковской области, которые получат федеральные и областные премии 15.07.2019 13:496 Александр Голышев возглавил объединенный Псково-Изборский музей-заповедник
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Шесть кандидатов сдали документы для регистрации на допвыборых депутата Псковской гордумы

16.07.2019 11:34|ПсковКомментариев: 0

В ТИК города Пскова для участия в дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы шестого созыва по одномандатному округу №13 в Единый день голосования 8 сентября документы на регистрацию представили шесть кандидатов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной избирательной комиссии, этоВасилий Краснов, 1983 года рождения, образование - среднее профессиональное, место работы - Гражданское региональное автономное движение ГРАД России, официальный уполномоченный представитель, проживает в г.Пскове, самовыдвижение;

Николай Кузьмин, 1980 года рождения, образование - высшее, работает в ООО «МИП «ДЭМИСМЕД» начальником отдела внедрения, место жительства - г. Псков, выдвинут региональным отделением партии «Яблоко»;

Олег Луценко,1961 года рождения, образование - высшее, место работы - ООО ЧОО «Областное агентство безопасности», директор, место жительства - г.Псков, выдвинут региональным отделением КПРФ;

Галина Неваленная, 1961 года рождения, образование - высшее, место работы - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Псковская городская поликлиника», главный врач, место жительства - г.Псков, выдвинута региональным отделением политической партии «Единая Россия»;

Игорь Романов, 1977 года рождения, образование - высшее, место работы - ООО «Эко-край «Псковский», директор, проживает в г. Пскове, выдвинут региональным отделением «Партии Роста»;

Татьяна Филипченкова,1979 года рождения, образование - высшее, работает в ООО «УО «Городская управляющая компания» заместителем генерального директора, место жительства - г.Псков, выдвинута региональным отделением партии «Справедливая Россия».

Об участии в допвыборах депутата Псковской городской Думы в порядке самовыдвижения уведомил ТИКПавел Чернов, 1970 года рождения, образование - среднее профессиональное, место работы - ООО «ТВ-Медиа», директор, место жительства - г.Псков.

Также территориальная избирательная комиссия г. Пскова приняла документы для заверения списка кандидатов от регионального отделения политической партии «Социальной защиты», которая на дополнительных выборах депутата гордумы выдвинулаВиктора Широбокова, 1967 года рождения, образование - высшее, председатель ликвидационной комиссии Центра дополнительного образования «Айтилён», проживает в городе Пскове.

Подробнее о кандидатах на сайте Избирательной комиссии Псковской областиздесь>>>

Дополнительные выборы в Псковскую городскую Думу назначены в связи с отказом Дмитрия Михайлова (КПРФ) от депутатского мандата 13 декабря 2018 года, который получил вакантный мандат в региональном парламенте. Выборы пройдут в Единый день голосования 8 сентября.

Теги: #Гордума #ПГД #выборы 2019
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
Директор ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец покинул свой пост. Каких изменений вы ждете от нового руководства автобусного парка?
В опросе приняло участие 143 человека
16.07.2019, 11:510 ПЛН-ТВ: Ожидания от смены руководства псковского автопарка 16.07.2019, 11:460 В России утвердили ГОСТ для фотосессий новорожденных 16.07.2019, 11:450 Хор Монреаля и Псковский симфонический оркестр дадут совместный концерт в августе 16.07.2019, 11:350 В Себежском районе открывается молодежный форум «Без границ»
16.07.2019, 11:340 Шесть кандидатов сдали документы для регистрации на допвыборых депутата Псковской гордумы 16.07.2019, 11:200 О модернизации псковского «Горводоканала» и тепловых сетей рассказали на Первом канале 16.07.2019, 11:000 Возле подъезда ямы глубиной в автомобильное колесо - псковичка пожаловалась губернатору на состояние дороги на Труда, 35 16.07.2019, 10:400 Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы
16.07.2019, 10:334 Установлены несовершеннолетние вандалы, разгромившие парк в Острове 16.07.2019, 10:300 Центр «Технодром» в День города разместит на Октябрьской площади уникальную экспозицию 16.07.2019, 10:240 Каждый десятый работодатель не читает резюме без сопроводительных писем 16.07.2019, 10:190 В России «нетипично» упали цены на сахар
16.07.2019, 10:160 Артснаряд обезвредили спасатели в великолукской Каменке 16.07.2019, 10:090 Псковичи в ночь на 17 июля увидят лунное затмение 16.07.2019, 10:030 «Эхономика»: О земле, недвижимости и градостроительной политике Пскова 16.07.2019, 09:570 В Пскове в гараже сгорела «девятка»
16.07.2019, 09:530 Водитель «Дэу Матиз» съехал в кювет в Стругокрасненском районе 16.07.2019, 09:450 Мужчина получил множественные ожоги при пожаре на пилораме в Пскове 16.07.2019, 09:350 Административный арест на 10 суток побудил отца-алиментщика оплатить долги 16.07.2019, 09:330 НКО Псковской области в срок до 31 июля могут подать заявки на 2-й конкурс президентских грантов
16.07.2019, 09:300 В Великолукском районе торжественно передали останки погибшего в годы ВОВ солдата из Тамбовской области 16.07.2019, 09:114 Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора 16.07.2019, 08:570 Прокурор области примет граждан на личном приеме в Себеже 16.07.2019, 08:521 Возбуждено уголовное дело по фактам нарушений бюджетного законодательства руководством управления по градостроительной деятельности Пскова
16.07.2019, 08:370 Правительство РФ поддержало проект закона об ограничении использования вейпов и кальянов 16.07.2019, 08:260 В Великих Луках закрыли на ремонт улицу Новогаражную и участок улицы Гражданской 16.07.2019, 08:141 Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным наказанием к сроку 16.07.2019, 07:570 Минздрав предложил использовать при изготовлении продуктов йодированную соль
15.07.2019, 22:440 В УФСИН России по Псковской области завершилась спартакиада среди сотрудников 15.07.2019, 22:232 Названы регионы с самыми низкими ценами на частные дома 15.07.2019, 22:002 Уникальный пилотный проект «Волонтеры культуры» стартует в Псковской области 15.07.2019, 21:552 ООО «Модулор» не справилось с проектами ремонтов псковских дворов и может попасть в реестр недобросовестных подрядчиков
15.07.2019, 21:473 Сэкономленные на СМИ и сувенирах средства Псковская гордума направит на индексацию горячего питания школьников 15.07.2019, 21:380 Первый концерт Юрия Шатунова после операции состоится в Пскове 15.07.2019, 21:351 Эксперты выяснили, какие ошибки чаще всего допускают россияне при покупке билетов на поезд 15.07.2019, 21:170 Завтра в Печорах состоится концерт «Диалоги для органа и виолончели»
15.07.2019, 21:160 Для передвижной выставки «Повести Белкина» в иллюстрациях Игоря Шаймарданова» началось болдинское лето 15.07.2019, 21:130 Псковские стражи порядка в пятый раз провели форум «Россия стремится в будущее» в летнем лагере «Стремительный» 15.07.2019, 21:132 Интерактив: Дорог в России не может быть априори 15.07.2019, 21:060 Псковский Росреестр: При оформлении недвижимости помогут «Жизненные ситуации»
15.07.2019, 20:490 «Союзмультфильм» учредил Ассоциацию по развитию детского и молодежного кино 15.07.2019, 20:454 Администрация Пскова: Летний сезон батутов упущен 15.07.2019, 20:290 Государство может начать возмещать затраты виноделам 15.07.2019, 20:100 Бескопромиссные и яркие: знакомимся с участниками гала-концерта фестиваля «Добрый рок-2019»
15.07.2019, 19:431 В Пскове пройдут соревнования по русскому жиму и подтягиванию на турнике, посвященные святому монаху-воину Александру Пересвету 15.07.2019, 19:241 Вандалы разгромили парк в центре Острова. ФОТО 15.07.2019, 19:190 Переход на личности 15.07.2019, 18:445 В Псковской области уничтожили запрещенные к ввозу польские овощи
15.07.2019, 18:340 Акцизы на вино могут повысить с 2020 года 15.07.2019, 18:271 Два кандидата-самовыдвиженца не будут участвовать в допвыборах депутата Псковского областного Собрания 15.07.2019, 18:260 Более тысячи российских школьников посетят Псковскую область в рамках программы «Моя Россия» 15.07.2019, 18:110 В Роскачестве рассказали, как «раскусить» телефонного мошенника
15.07.2019, 18:020 Продукты питания и вещи украли из великолукской квартиры 15.07.2019, 17:551 Дожди и грозы возможны завтра в Псковской области 15.07.2019, 17:500 Стартовала благотворительная акция псковского Детского фонда «Здравствуй, школа! 2019» 15.07.2019, 17:475 Галина Неваленная подала документы на регистрацию в качестве кандидата в депутаты гордумы Пскова по 13-му округу
15.07.2019, 17:440 Долги по зарплате будут взыскиваться в упрощенном порядке 15.07.2019, 17:370 Состоялось первое заседание межведомственного Совета по развитию добровольчества 15.07.2019, 17:310 В Управлении Росгвардии по Псковской области прошел конкурс детских рисунков 15.07.2019, 17:230 Выводы псковского УФАС о сговоре на торгах при поставке средств реабилитации для нуждающихся признаны законными
15.07.2019, 17:170 Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Себежском районе 15.07.2019, 17:100 В Пскове наградили лучших почтальонов региона 15.07.2019, 17:000 «Псковэнерго» обеспечило электроснабжение восстановленной Троицкой церкви в Порховском районе 15.07.2019, 16:570 Мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Пскова, пройдут в Псковском музее с 19 по 23 июля
15.07.2019, 16:490 Оригинально отметить День рождения приглашает псковичей аквапарк «Акваполис» 15.07.2019, 16:400 В Совфеде просят кабмин установить минимальное вознаграждение за служебные изобретения 15.07.2019, 16:340 Ученые назвали самый подходящий для здорового образа жизни напиток 15.07.2019, 16:340 Стала известна причина попытки мотоциклиста скрыться от великолукских полицейских
15.07.2019, 16:221 Казаки воинского храма св.Александра Невского завоевали награды в первенстве Псковской области по рубке шашкой 15.07.2019, 16:151 «Заморозку» накопительной части пенсии продлят еще на год 15.07.2019, 16:061 Фотофакт: На Гоголя в Пскове проезд перекрыт из-за ДТП 15.07.2019, 15:590 В Псковскую область пытались ввезти телят с грубыми нарушениями ветеринарных требований
15.07.2019, 15:510 В УМВД России по Псковской области прошли соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой 15.07.2019, 15:400 В Минпросвещения рассказали о работе над концепцией преподавания родных языков народов России 15.07.2019, 15:330 Составлен портрет типичной пассажирки российского поезда 15.07.2019, 15:210 В усадьбе Волышово открылся волонтерский лагерь
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.