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Политика

«Пауку», мечтавшему стать псковским губернатором, отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

16.07.2019 20:22|ПсковКомментариев: 0

Рок-музыканту Сергею «Пауку» Троицкому отказано в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы. Такое решение принято на заседании окружной избирательной комиссии 43-го округа в четверг вечером, передает «Интерфакс». Из 4610 представленных Сергеем Троицким подписей недействительными признаны 687.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Окончательные решения будут принимать окружные комиссии. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.

Сергей «Паук» Троицкий -  создатель и лидер треш-метал группы «Коррозия металла». Попытка баллотироваться в депутаты Мосгордумы - далеко не первая его попытка пройти во власть. Напомним, в 2012 году Троицкий баллотировался на пост мэра Химок, в 2013 году - на пост мэра Москвы как самовыдвиженец, в 2014 году принимал участие в выборах мэра Новосибирска и намеревался баллотироваться в губернаторы Псковской области, однако позже отказался от своих намерений, объяснив, что «не видит в этом смысла». Супруга музыканта претендовала на пост главы Куньинского района.

Теги: #выборы 2019
Источник: Псковская Лента Новостей
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