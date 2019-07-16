Политика

«Пауку», мечтавшему стать псковским губернатором, отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

Рок-музыканту Сергею «Пауку» Троицкому отказано в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы. Такое решение принято на заседании окружной избирательной комиссии 43-го округа в четверг вечером, передает «Интерфакс». Из 4610 представленных Сергеем Троицким подписей недействительными признаны 687.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Окончательные решения будут принимать окружные комиссии. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.

Сергей «Паук» Троицкий - создатель и лидер треш-метал группы «Коррозия металла». Попытка баллотироваться в депутаты Мосгордумы - далеко не первая его попытка пройти во власть. Напомним, в 2012 году Троицкий баллотировался на пост мэра Химок, в 2013 году - на пост мэра Москвы как самовыдвиженец, в 2014 году принимал участие в выборах мэра Новосибирска и намеревался баллотироваться в губернаторы Псковской области, однако позже отказался от своих намерений, объяснив, что «не видит в этом смысла». Супруга музыканта претендовала на пост главы Куньинского района.