Политика

Поправки в Конституцию РФ должны ликвидировать дисбаланс ветвей власти - Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает исправить в Конституции РФ дисбаланс между ветвями власти.

«Обеспечивать на практике нормы социального государства могут и должны прежде всего именно согласованные действия всех ветвей и органов власти», - написал Володин в своей статье, опубликованной в среду в «Парламентской газете».

Представляя интересы граждан, парламент законодательно определяет оптимальные формы реализации конституционных принципов, в том числе в меняющихся новых условиях и вызовах, написал он.

«Задача исполнительной власти на практике реализовать эти сформулированные представителями народа и установленные законом механизмы достижения конституционных целей. В свою очередь - под парламентским контролем», - отметил спикер.

«Вот почему особо выделяю в анализе Конституции вопросы, связанные с отсутствием необходимого баланса в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти. И здесь действительно могут быть необходимы отдельные, точечные конституционные новации», - написал он.