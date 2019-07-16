Политика

Олег Брячак о грядущих выборах: Если кандидат допускает ошибку, а его соперник ей не пользуется, - это не выборы, а спектакль

Депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак высказал свое мнение о грядущих выборах. Своим мнением депутат поделился 17 июля в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Выборы - это всегда конкуренция. И, если один кандидат допускает ошибку, а другой - его соперник - ей не пользуется, это уже не выборы, а какой-то спектакль. Поэтому, например, если наш кандидат на довыборы в Псковское областное Собрание Павел Николаев подпилит, так сказать, «ножку» претенденту от областного отделения КПРФ Александру Ножке, то это будет нормально. Мы с коммунистами - примерно в одном русле, выбираем одни законы и одинаково относимся к нашим конкурентам. Поэтому, думаю, никто не обидится. Для выборов - это нормально», - отметил Олег Брячак.

Кроме того, руководитель регионального отделения «Справедливой России» отметил, что партия будет довольна, если на выборах, которые пройдут в Единый день голосования - 8 сентября, партия займет 2-е место, то это удовлетворительный результат. Также Олег Брячак напомнил, что «Справедливая Россия» будет на всех уровнях участвовать выборах в Псковской области.

«Наш девиз заключается в том, что мы не боремся, а предлагаем. Мы не намерены кого-то поливать грязью, с кем-то ругаться выставили. Не будет такого, что кто-то - земляной червь, а кто-то - белый и пушистый. У нас есть программа, и граждане просто будут выбирать, нравится ли им она или нет. Наши люди - достойные. Это бизнесмены, руководители, ответственные граждане, которые себя показали», - заключил Олег Брячак.