Политика

Псковские коммунисты подвели итоги соцсоревнования

В Пскове прошел VIII пленум горкома КПРФ, на котором были подведены итоги соцсоревнований за первое полугодие, а также обсуждались вопросы, касающиеся предстоящих выборов 8 сентября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного отделения коммунистической партии, на первое место среди партийных первичных организаций города Пскова из восьми имеющихся вышла первичка №8, секретарем которой является Сергей Богданов.

Второе место заняла первичка №1 (секретарь Сергей Ерин).

Третье место досталось первичке №3 (секретарь Ирина Короткова).

Всем призерам в торжественной обстановке вручены почетные грамоты и денежные премии.