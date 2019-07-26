Политика

Правительство определилось, как оценивать работу губернаторов

Правительство РФ утвердило методики оценки эффективности губернаторов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на постановление кабинета министров, подлинность которого подтвердил представитель аппарата правительства.

Методики разработаны для 12 показателей, среди них, например, рост производительности труда, уровень доступности жилья.

Однако эксперты высказали сомнение в том, что методики сработают. По их мнению, регионы могут приукрасить показатели, а некоторые формулы не позволят сделать объективные оценки работы.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности руководителей российских субъектов. Тогда в приложении к указу перечислены 15 критериев. Среди них - уровень доверия к власти, уровень реальной зарплаты, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья, качество окружающей среды, уровень образования, доля автомобильных дорог.