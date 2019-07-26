Политика

29 июля заканчивается прием документов от кандидатов на сентябрьские выборы в Псковской области

29 июля избирательные комиссии Псковской области заканчивают прием документов от кандидатов для регистрации на выборах в органы местного самоуправления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме, до 8 августа ТИКи должны принять все решения о регистрации кандидатов, либо об отказе в регистрации.

Напомним, в Единый день голосования 8 сентября 2019 года на территории Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний:

- дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном участку №2 (г.Псков);

- выборы главы Бежаницкого района;

- выборы главы Дновского района;

- выборы главы Новоржевского района;

- выборы главы Пустошкинского района;

- выборы главы Пушкиногорского района;

- выборы главы Усвятского района;

- дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13.

- выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района;

- выборы депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района;

- дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1;

- дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5;

- дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам №1 и №2.

На 33 вакантных мандата претендуют 106 человек. На данный момент 28 кандидатов уже имеют статус зарегистрированных. Подробно на официальном сайте облизбиркомаздесь>>>

В Единый день голосования 8 сентября на территории Псковской области откроются 114 избирательных участков.

На дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания и допвыборах депутата Псковской городской Думы при голосовании на всех 14-ти избирательных участках будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

На остальных выборах - технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-код) и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы».

Избирательная комиссия Псковской области продолжает прием заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, проводимых 8 сентября 2019 года.

Как подать заявкуздесь>>>