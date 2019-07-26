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Политика

Михаил Ведерников и Андрей Турчак обсудили реализацию партийных проектов

29.07.2019 23:04|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 29 июля, провел рабочую встречу с секретарем Генерального совета «Единой России», сенатором от Псковской области Андреем Турчаком. Стороны обсудили реализацию национальных и партийных проектов в регионе, а также планы совместной работы на ближайшую перспективу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Речь шла о реализации проекта «Городская среда», о расширении участия региона в проекте «Культура малой Родины» в следующем году. Начиная с этого года, средства партпроекта могут направляться не только ремонт существующих Домов культуры, но и на организацию модельных библиотек и приобретение автоклубов — специального автотранспорта, который оборудован сценой-трансформером, световым и звуковым оборудованием. Последнее особенно актуально для удаленных территорий, где нет стационарного учреждения культуры, отметил Михаил Ведерников.

Обсудили и возможность участия Псковской области в программе по приобретению школьных автобусов. Председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медеведев согласовал выделение дополнительных средств по этому направлению.

Участие региона в партийном проекте «Детский спорт» также будет продолжено. Михаил Ведерников поблагодарил Андрея Турчака за помощь в строительстве в этом году физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Новоржеве и Плюссе и обратился с просьбой поддержать возведение еще двух аналогичных спортивных сооружений в районах в следующем году. Секретарь Генсовета «Единой России» обещал проработать обозначенный вопрос. Кроме того, Андрей Турчак выразил готовность поддержать заявку Псковской области на участие в программе по строительству и оснащению ФАПов.

Отдельно участники встречи договорились проработать вопрос строительства бассейна с универсальным спорзалом в Великих Луках. Проект был включен в план подготовки к 850-летнему юбилею города на Ловати, который отмечался в 2016 году, но так и не был реализован.

Также Михаил Ведерников и Андрей Турчак синхронизировали позицию по подготовке памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников, погибших при исполнении воинского долга в Чечне в 2000 году. Указ о придании памятной дате федерального статуса подписал президент России Владимир Путин и на днях в Москве, в Национальном центре управления обороной Министерства обороны РФ под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Борисова прошло первое заседание федерального организационного комитета. Сегодня Михаил Ведерников и Андрей Турчак приняли согласованное решение — ходатайствовать перед федеральным оргкомитетом о включении в план подготовки мероприятий по созданию в Пскове кадетского корпуса, который будет носить имя павших Героев.

В завершение рабочей встречи стороны выразили готовность и дальше продолжать конструктивную совместную работу на благо Псковской области и ее жителей.

Пресс-портрет
Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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