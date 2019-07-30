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Политика

Несогласованные акции в Москве: возможно ли подобное в Пскове?

30.07.2019 16:56|ПсковКомментариев: 5

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», вышедшей на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 29 июля. На этот раз ведущая программы Любовь Кузнецова пытается разобраться в московских событиях субботы, 27 июля, и их общественно-политических последствиях.

Несогласованная акция протеста, вызванная отказом в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму, стала крупнейшей по количеству задержанных за последние годы в России. В полиции оказались более 1000 человек. В результате жестких действий правоохранительных органов (включая применение дубинок и электрошокеров) десятки участников акции обратились в медицинские учреждения с травмами различной тяжести. Ситуация получила широкий общественный резонанс и заняла верхние строчки в лентах новостей. Политологи и обозреватели из различных СМИ подчеркивают, что ранее в новейшей истории России власти никогда не подавляли протестную активность столь жестко и масштабно. До этой субботы оппозиции старались противодействовать при помощи синтеза административного ресурса и политических технологий. Акция в Москве 27 июля показала, что теперь наступают иные времена, где на действие идет физическое противодействие.

Что означает этот сигнал власти обществу? Можно ли экстраполировать московскую ситуацию на страну в целом? Как это отразится на общественно-политической стабильности в России и рейтинге власти?

Государственные СМИ и представители власти подчеркивают, что изначально митинг протеста против действий московских избиркомов, отказавшим ряду независимых кандидатов в регистрации на предстоящих выборах в столичную думу, мэрия не согласовала. Наряду с прокуратурой, столичные власти предупреждали о последствиях участия в акции. Кроме этого, ряд СМИ сообщают о действиях провокаторов, подогревавших протестные настроения в ходе акции. Таким образом, официальные медиа всячески стараются подчеркнуть: толпа намеренно провоцировала силовиков на жесткий ответ. Оценка ситуации, а также возможность подобного рода развития событий в Пскове - сегодня в комментариях собеседников «Дневного дозора».

Отметим, что и в Пскове имеется практика отказа в согласовании массовых мероприятий со стороны властей. Но делается это, как правило, иными методами. То вдруг случается параллельная акция некой общественной организации - аккурат в том же месте в тот же час, что просит оппозиция. В другой раз городские власти внезапно затевают ремонтные работы, озеленение территории или еще какую-нибудь важную деятельность, которую тоже никак нельзя отложить или перенести на другое время. Оппозиция бурно возмущалась, пробовала сопротивляться. Правоохранители это неизменно пресекали. Но так или иначе, до жестких столкновений не доходило ни разу. Комментируя субботние события в Москве, куратор политико-медийного блока региональной администрации, вице-губернатор Николай Цветков считает, что причины московских событий кроются в несовершенстве избирательного законодательства.

«Проблема не в провокациях, а в действиях системы избирательных комиссий. Это еще раз подтверждает то, что созданные избирательные комиссии в муниципальных образованиях показывают свою неработоспособность и неэффективность. Когда избирательная комиссия муниципального образования абсолютно выведена из структуры комиссий всех уровней и принимает решения о нарушении законодательства... При этом для нее не указ вышестоящие избирательные комиссии, вплоть до центральной комиссии РФ. Это создание прецедента свидетельствующего о том, что нужно вносить изменения в законодательство. Это все понятия соразмерности принятия политических решений, сложно судить об этом не будучи включенным в процесс. Так называемая «решетка зрелости», она от этого и зависит. То есть, есть низковисящие фрукты. Что по ним понятно? Люди ведут себя провокационно по отношению к представителям власти. Но это только то, что близко висит, там внутри какие-то латентные процессы происходят, закрытые. В отношении того, что несанкционированная акция: власть в любом случае должна реагировать. Насколько реакция была адекватная или нет? Тут на чаше весов общественное мнение по этому поводу и тех граждан России, в том числе и жителей Москвы, которые за спокойствие, правопорядок и стабильность».

Возникает вопрос: возможен ли аналогичный сценарий в нашем регионе? Как будут реагировать в таком случае силовики? Дать комментарий на этот счет в региональном УМВД отказались, сославшись на то, что и работают, и комментируют исключительно по фактам. А выстраивание предположений, как пояснили в пресс-службе ведомства, не их род занятий.

В свою очередь руководитель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов обращает внимание, что с избирательным законодательством Псковской области все в порядке, а участники политического процесса пока не выходят за рамки закона.

«Избирательные кампании на территории нашей области проходят в установленном законом порядке, никаких провокаций и намеков на то, что готовятся провокации или действия, дестабилизирующие избирательный процесс, ни с нашей стороны, ни со стороны правоохранительных органов не установлено. Выборы есть выборы, всегда есть довольные и недовольные. Недовольные высказываются по-разному. Я считаю, что все конфликтные ситуации должны решаться в установленном законом порядке. Для этого есть вышестоящие комиссии, есть судебные органы, которые рассмотрят вопросы и примут решения. А дестабилизировать общество и приводить его в состояние хаоса, я считаю, что это не самое лучшее, что можно делать в государстве, если людей заботит стабильность и нормальная жизнь. Я думаю, что в истории нашей Родины было достаточно таких моментов, когда эти мероприятия заканчивались плачевно, и потом многие сожалели о том, что произошло».

Крайне негативную оценку произошедшим в Москве в минувшую субботу событиям дал лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг. Власть отозвалась на право гражданских активистов выразить свою позицию несоразмерно жестокими методами, своего рода «силовая истерика» вылилась в реальную кровь, которой раньше не было в таких масштабах. И опасность этого, как считает Лев Шлосберг, в том, что по примеру столицы аналогичное подавление гражданской активности теперь возможно и в регионах.

«Как мне представляется, система пошла в разнос. Никто уже реально не контролирует силовые структуры, а, к сожалению, среди сотрудников силовых структур есть люди, которые просто не умеют думать. Они умеют бить людей, они умеют совершать преступления, они умеют унижать и избивать людей, но не могут думать. За них должны думать начальники, а начальники приняли совершенно фатальное для политической системы решение - просто подавить народ. Это невозможно. Это не удавалось никому, никогда и нигде. Что касается Пскова: мне трудно представить себе, чтобы в маленьких городах, где фактически все знают друг друга, могли бы произойти настолько кровавые события. Но дело в том, что вопрос не количестве потерпевших, задержанных и избитых, вопрос в самом уровне озверения. То, что показала субботняя Москва совершенно невиданный уровень озверения. При этом нужно понимать, что по разные стороны баррикад, а в Москве в субботу стали возводить баррикады, спустя сто лет с последних событий такого рода, это взаимное озверение в обществе: и сотрудники Росгвардии, и сотрудники ОМОНа - это граждане России. Эти граждане сейчас на виду у всей страны лишают права свободного выбора на выборах депутатов Мосгордумы. Когда одни граждане России сходятся с другими гражданами России, буквально стенка на стенку, это означает гражданскую войну».

Извечный оппонент яблочника Льва Шлосберга по полемике в областном Собрании депутатов единоросс Алексей Севастьянов считает, что участники несанкционированного митинга заведомо понимали, что осознанно идут на нарушение закона. Поэтому действия силовиков в данном контексте оправданы сложившейся ситуацией.

«Пять лет назад мы думали, что Майдан невозможен, а это все где-то растет, кем-то выращивается, кто-то это поливает, чтобы процветало. Поэтому я не могу сказать однозначно, что такое невозможно у нас. Конечно это страшная история. Когда мы понимаем, что митинг превращается в толпу, и для этого достаточно несколько единиц провоцирующих ситуаций, я думаю, что силовые структуры должны именно так отвечать. Вы же понимаете, что один-два раза дать слабину и это уже будет не остановить. Это должно показываться и детально разбираться, люди должны видеть. Одно дело люди, которые митингуют и выражают свою позиция — ради бога, но их это тоже касается. Если вы готовы выйти отстаивать свою позицию, то вы должны подумать о том, чтобы среди вас не было радикальных представителей, чью точку зрения вы не разделяете. Это может развернуть наш митинг совсем в другую сторону».

Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко напротив убежден, что власти оказались не готовы к столь хорошо и широко организованной акции несистемной оппозиции. Это и стало причиной неадекватных, по его мнению, действий силового блока. Не имея по ситуации готового решения, поступили по методу грубой силы, однако в Пскове, полагает Петр Алексеенко, настолько жестокое подавление невозможно по определенным причинам.

«Что касается жестких действий в Пскове со стороны Росгвардии или полиции, я хочу отметить, что у нас город небольшой, люди знают друг друга, тех же сотрудников полиции: мы встречаемся, разговариваем, общаемся с ними. Не думаю, что здесь могут быть применены такие жесткие меры. А если в этом есть необходимость, то другие приедут в Псковскую область у смирять не системную оппозицию, а может даже и системную... Мы всегда готовы объединиться, и по отдельным вопросам объединяемся, совместно работаем. Есть личные интересы, а есть проблемы, которые нужно решить».

Не быть «стадом баранов» и не идти на поводу у провокаторов - призывает людей лидер псковских справедливороссов, депутат гордумы Олег Брячак, в недавнем прошлом - организатор протестных акций в Пскове. По его словам, он абсолютно четко понимает, почему силовики были вынуждены применять дубинки и прочие спецсредства.

«Те, кто вел этих людей, те, кто знал, что людей будут бить это допустил. Поэтому не надо ни в чьих интересах, ни за какие деньги и коврижки идти и подставлять свою голову под дубинки. Есть такие вещи, как государственная безопасность, как охрана общественного порядка. Неужели кто-то тешит себя иллюзиями, что они выйдут и будут орать всякие лозунги, направленные на подрыв государственного строя, а их за это по головке погладят. Это неправильно, во всем должен быть компромисс. Искать справедливость и компромисс нужно законными способами. Если люди идут на сознательное нарушение закона, а потому удивляются, почему их за это нарушение отправили в отдел полиции. Тут мне сказать нечего. И насчет того, что там было кровавое столкновение, я бы не сказал. Если со стороны толпы идет такая агрессия, понятно, что и Росгвардия стоять не будет. Я хочу отметить, что в Пскове такое невозможно, здесь более технично работают службы — они на начальных этапах не дают этим вещам разгуляться. Представьте себе, если дать волю такой безудержной, агрессивной энергии... Поверьте мне, большинство людей туда пришли не потому, что им очень сильно понравился какой-нибудь оппозиционер, они пришли от своих проблем. Вот у них какие-то проблемы, им нужно выплеснуть эмоции и агрессию».

Без сомнения, самое важное в контексте субботних событий в Москве - это их общественные и политические последствия. Не секрет, в сложившейся системе вертикали власти в регионах предпочитают действовать по аналогии с федеральным центром. Любая федеральная инициатива воспринимается как руководство к действию. А значит и в регионах могут перейти к подавлению протестные акции с помощью грубой физической силы и специальных средств. Очевидно, что такая политика ни к чему хорошему не приведет. Во все времена залогом развития и политического благополучия являлась возможность у граждан выпустить «политический пар» и тем самым ослабить социальную напряженность в обществе. К сожалению, сегодня силовики эту возможность готовы у граждан отобрать...

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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