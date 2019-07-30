Политика

Коммунисты Псковской области: Руки прочь от памятника Ленину!

Бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ сделало официальное заявление, в котором решительно протестует против возможных планов сноса памятника Владимиру Ленину при реконструкции одноименной площади в Пскове.

В заявлении за подписью первого секретаря комитета Псковского областного отделения КПРФ Петра Алексеенко отмечается, что в Пскове памятник вождю революции подвергается нападкам постоянно. «Все бывшие губернаторы и подхалимствующие чиновники первым своим долгом считали объявить о планах реконструкции площади имени В.И.Ленина. Только всеобщий протест жителей Псковщины помог предотвратить вандализм», - говорится в заявлении коммунистов.

Не изменилась позиция нынешней власти в отношении Ленина и сегодня. 25 июля в ходе круглого стола глава администрации города Пскова Александр Братчиков заявил о существовании неких планов реконструкции площади Ленина и судьбе главного памятника города.

«Поведение городских властей вызывает возмущение. Во время подготовки ганзейских дней ни Иван Цецерский, ни Александр Братчиков не посмели даже заикнуться о планах перемещения памятника Ленину в другое место. Понимали, что участники Ганзы не поймут и не одобрят глумления над сложившимся обликом древнего Пскова. Сейчас же наступило затишье, люди успокоились, разъехались по дачам, и теперь можно возобновить «наезды» на главную площадь Пскова. Тем более, что уже давно отработана особая методика действий», - считают псковские коммунисты.

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Псковский областной комитет КПРФ заявил, что «решительно протестует против «подковерных» игр городских властей, имеющих целью расправиться с памятником В.И. Ленину», и готов сделать все, чтобы памятник остался неприкосновенным.