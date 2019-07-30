Политика

Глава ЦИК не рекомендует проводить петербургские выборы в Псковской области

В среду, 31 июля, председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК заявила, что комиссия не поддерживает решение петербургского горизбиркома открывать экстерриториальные участки в Псковской области. Об этом сообщает портал «Форпост Северо-Запад».

«У нас есть для этого самые серьезные основания. Надеюсь, горизбирком прислушается к аргументам и примет правильное решение», - сказала она.

Памфилова также коснулась ещё одной проблемы Северной столицы. Она призвала правоохранительные органы обратить внимание на нарушения, которые ИКМО допускали при регистрации кандидатов для участия в муниципальных выборах. И уже не в первый раз подчеркнула, что все виновные должны понести наказание.

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Напомним, горизбирком для проведения выборов губернатора Петербурга готовит к открытию 92 экстерриториальных избирательных участка в Псковской и Ленинградской областях. Идею критикуют многие политики и активисты, в самой комиссии считают, что таким шагом они повышают легитимность выборов.