Политика

Кандидатам на допвыборах в региональный парламент будут предоставлены равные условия предвыборной агитации в СМИ

7 августа окружная избирательная комиссия №2, полномочия которой возложены на ТИК города Пскова, провела жеребьевку по предоставлению бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади в средствах массовой информации региона для кандидатов на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме, в жеребьевке участвовали кандидаты и уполномоченные лица от пяти политических партий, выдвинувших своих кандидатов на допвыборы: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблока».

Заместитель председателя облизбиркома Иван Патлач рассказал присутствующим о правилах жеребьевки и пожелал всем кандидатам удачи.

В каждом из закрытых конвертов находилась информация с указанием даты и времени на бесплатное эфирное время и использование печатных площадей. Каждому кандидату будут предоставлены равные условия предвыборной агитации в СМИ.

Уже с 10 августа они смогут размещать свои агитационные материалы.

Напомним, что ОИК №2 зарегистрировала 5 кандидатов на допвыборах депутата Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному участку №2 (Псков), выдвинутых избирательными объединениями региональных политических партий. На одно вакантное депутатское место претендуют: Артем Васильев (ЛДПР), Артур Гайдук («Яблоко»), Игорь Максимов («Единая Россия»), Павел Николаев («Справедливая Россия»), Александр Ножка (КПРФ).

Добавим, дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.