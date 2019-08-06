Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Женщина на рыбалке: экипировка
Как помыть машину бесплатно?
Организация активного отдыха
Дом от А до Я
Трагедия в Острове
Тень выборов
Об «успехах» импортозамещения
Моно вместо стерео
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Убрать нельзя оставить
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Политика 06.08.2019 17:235 Моно вместо стерео 07.08.2019 14:080 Кандидатам на допвыборах в региональный парламент будут предоставлены равные условия предвыборной агитации в СМИ 07.08.2019 09:480 Верховный суд РФ оставил решение Псковского областного суда об отказе в заверении списка кандидатов от партии «Родина» без изменения 06.08.2019 17:404 На одно вакантное место депутата Псковской городской Думы будут претендовать 8 кандидатов 06.08.2019 17:235 Моно вместо стерео 05.08.2019 16:450 «Единая Россия» согласовала кандидатуру для замещения мандата в Собрании Себежского района
 
 
 
Самое популярное 04.08.2019 20:571 Установлена причина смерти великолучанки, ребенок которой погиб после падения из окна 05.08.2019 12:075 Пскович убил девушку в квартире на улице Инженерной, чтобы избежать наказания за ее изнасилование 04.08.2019 19:112 Великолучанка, ребенок которой погиб после падения из окна, найдена мертвой 05.08.2019 13:433 На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время грандиозного шоу в Москве 06.08.2019 17:235 Моно вместо стерео
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Кандидатам на допвыборах в региональный парламент будут предоставлены равные условия предвыборной агитации в СМИ

07.08.2019 14:08|ПсковКомментариев: 0

7 августа окружная избирательная комиссия №2, полномочия которой возложены на ТИК города Пскова, провела жеребьевку по предоставлению бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади в средствах массовой информации региона для кандидатов на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме, в жеребьевке участвовали кандидаты и уполномоченные лица от пяти политических партий, выдвинувших своих кандидатов на допвыборы:  «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблока».

Заместитель председателя облизбиркома Иван Патлач рассказал присутствующим о правилах жеребьевки и пожелал всем кандидатам удачи.

В каждом из закрытых конвертов находилась информация с указанием даты и времени на бесплатное эфирное время и использование печатных площадей. Каждому кандидату будут предоставлены равные условия предвыборной агитации в СМИ.

Уже с 10 августа они смогут размещать свои агитационные материалы.

Напомним, что ОИК №2 зарегистрировала 5 кандидатов на допвыборах депутата Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному участку №2 (Псков), выдвинутых избирательными объединениями региональных политических партий. На одно вакантное депутатское место претендуют: Артем Васильев (ЛДПР), Артур Гайдук («Яблоко»), Игорь Максимов («Единая Россия»), Павел Николаев («Справедливая Россия»), Александр Ножка (КПРФ).

Добавим, дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Теги: #псковское областное собрание #выборы 2019
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
В Пскове собираются реконструировать площадь Ленина. Надо ли оставить там памятник «вождю пролетариата»?
В опросе приняло участие 1598 человек
07.08.2019, 14:210 Гала-концерт «Финно-угорского транзита» впервые соберет участников на древней псковской земле 07.08.2019, 14:080 Кандидатам на допвыборах в региональный парламент будут предоставлены равные условия предвыборной агитации в СМИ 07.08.2019, 14:000 Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова 07.08.2019, 13:520 Ганза удалась благодаря слаженной работе городской и региональной администраций - Александр Братчиков
07.08.2019, 13:340 Портал администрации Псковской области занял 34-место в рейтинге открытости сайтов региональных правительств 07.08.2019, 13:190 Виктор Остренко рассказал, как ОНФ помогает в решении проблемы с ТКО в Псковской области 07.08.2019, 13:110 Судебные приставы и ПсковГУ договорились о проведении Дня открытых дверей 07.08.2019, 13:080 Киллер сознался в убийстве Михаила Круга
07.08.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым 07.08.2019, 12:561 Псково-Изборский объединенный музей приглашает на «культурные субботы» 07.08.2019, 12:430 Более 1918 человек из 69 регионов России приняли участие в конкурсе на бюджетные места ПсковГУ 07.08.2019, 12:410 В магазинах «Деревня Соловьи» снизят цены на диетическую колбасу и бекон
07.08.2019, 12:370 Мошенники под видом руководителя псковского Роспотребнадзора пытаются обмануть псковских предпринимателей и организации 07.08.2019, 12:360 Квентин Тарантино назвал свой любимый русский фильм 07.08.2019, 12:310 Более 3,5 тысяч жителей Псковской области пострадали от клещей с начала года 07.08.2019, 12:130 В Псковской области в задержанном автомобиле сотрудники Россельхознадзора выявили польские яблоки
07.08.2019, 12:063 Объемов выручки Карамышевского хлебозавода не хватает на выплату минимальной зарплаты 07.08.2019, 11:580 Фильмы «Один дома» и «Ночь в музее» переснимут 07.08.2019, 11:470 До 20 сентября можно подать заявки на участие в национальной премии событийного туризма 07.08.2019, 11:440 Эксперты Кадастровой палаты разъяснили возможности новой «дачной амнистии»
07.08.2019, 11:430 «Был и я в стране чудесной…» - выставка фотографов из Ниццы откроется в Пскове 07.08.2019, 11:390 В Псково-Печерском монастыре открылась четвертая смена проекта «Волонтеры культуры» 07.08.2019, 11:352 22-летняя псковичка обокрала магазин на Рижском проспекте 07.08.2019, 11:290 Найден возможный убийца певца Михаила Круга
07.08.2019, 11:230 9 августа «Псков-747» принимает петербургскую «Звезду» 07.08.2019, 11:190 Фальшивая пятитысячная купюра обнаружена в финансовом учреждении города 07.08.2019, 11:130 Декорации на концерте Rammstein в Риге загорелись 07.08.2019, 11:121 Александр Братчиков станет гостем программы «Дом Советов» в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове
07.08.2019, 11:080 Организаторы благотворительного фестиваля «Кукарача» приглашают творческие коллективы и сольных исполнителей к сотрудничеству 07.08.2019, 10:570 В России разработают специальные правила для рыбаков-любителей 07.08.2019, 10:410 Псковские авиаэкипажи тушили загоревшийся склад боеприпасов в Красноярском крае 07.08.2019, 10:350 Названы самые беспокоящие россиян вопросы в поездках
07.08.2019, 10:240 Автомобили горели в Палкино и Стругах Красных 07.08.2019, 10:200 Гостем программы «Гайд-парк» станет Виктор Остренко 07.08.2019, 10:171 Актер Валентин Гафт находится в больнице после перенесенного инсульта 07.08.2019, 10:130 Банк России примет дополнительные меры по защите граждан от мошенников в сфере микрокредитования
07.08.2019, 10:120 16-летний мопедист госпитализирован после столкновения с «Фольксвагеном» в Опочке 07.08.2019, 10:111 Подсчитаны «серые» заработки россиян 07.08.2019, 09:500 Детская шалость стала причиной пожара в квартире на Труда 07.08.2019, 09:480 Верховный суд РФ оставил решение Псковского областного суда об отказе в заверении списка кандидатов от партии «Родина» без изменения
07.08.2019, 09:330 Двое великолучан проломили крышу склада и украли запчасти от трактора 07.08.2019, 09:320 Прокуратура: На парковках у пушкиногорских магазинов не предусмотрены места для инвалидов 07.08.2019, 09:140 В рамках акции «Собери ребенка в школу» юным псковичам передадут школьные принадлежности, 10 килограммов мороженого и торты 07.08.2019, 09:020 Российские десантники показали лучшее время в индивидуальной гонке на БМД в рамках конкурса «Десантный взвод»
07.08.2019, 08:550 В день памяти святых Бориса и Глеба митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил литургию в Успенском соборе Псково-Печерского монастыря. ФОТО 07.08.2019, 08:410 У следствия нет претензий к супругам, пришедшим на акцию в Москве с ребенком 07.08.2019, 08:343 Конституцию России будут изучать в начальных классах по пособию в стихах 07.08.2019, 08:251 «Сбербанк» создает собственный музыкальный сервис
07.08.2019, 08:145 Расходы родителей на товары для школьников выросли на 2% 07.08.2019, 08:050 «Ъ»: Четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана 07.08.2019, 08:010 Эксперты выяснили среднюю зарплату секретаря на ресепшн в Пскове 06.08.2019, 22:320 ФК «Луки-Энергия» выбыл из борьбы за Кубок России
06.08.2019, 22:260 Disney анонсировала выход книги рецептов из «Звездных войн» 06.08.2019, 22:021 Новых автомобилей в России покупают все меньше 06.08.2019, 21:330 Жителям Пскова напомнили правила пожарной безопасности 06.08.2019, 20:597 За 5 лет до пенсии псковичи смогут пройти бесплатное обучение практически любой профессии
06.08.2019, 20:440 Власти Филиппин объявили об эпидемии лихорадки денге 06.08.2019, 20:330 Более 255 сертификатов выдано в Пскове в рамках губернаторской программы «Подарок новорожденному» 06.08.2019, 20:160 Австралийские ученые предлагают использовать бактерии для регулирования популяции комаров 06.08.2019, 20:020 В июле в Пскове отмечено снижение наездов на пешеходов
06.08.2019, 19:570 Актер сериалов «Интерны» и «Кухня» напал на прохожего с ножом 06.08.2019, 19:360 Историософ Юрий Соколов расскажет жителям и гостям Пушкиногорья об истории славян от XIII века до Рождества Христова 06.08.2019, 19:270 «Гонки по вертикали»: Дежавю на выборах, «сильновлиятельные» псковичи и футбол-спаситель 06.08.2019, 19:150 Главный судебный пристав Псковской области проведет прием граждан в Великих Луках
06.08.2019, 19:040 Бывшего сотрудника исправительной колонии в Себеже будут судить по обвинению в получении взятки и наркопреступлении 06.08.2019, 18:560 В Общественной палате займутся борьбой с давлением западных интернет-площадок на российские СМИ 06.08.2019, 18:382 Анафилактический шок от морепродуктов стал причиной смерти фэшн-директора универмага ЦУМ Аллы Вербер 06.08.2019, 18:382 Исследование показало, что только 57% россиян работают по специальности
06.08.2019, 18:292 Опрос: почти половина клиентов риелторов в России сталкивалась с их недобросовестностью 06.08.2019, 18:152 Генпрокуратура России отмечает устойчивый тренд на снижение числа убийств в стране 06.08.2019, 18:043 Подсчитаны потери экономики России за пять лет 06.08.2019, 18:030 В ИК-2 чествовали лучших спортсменов учреждения
06.08.2019, 17:560 Грозы прогнозируют завтра в Псковской области 06.08.2019, 17:500 Россельхознадзор: Отдельные нормы российского законодательства существенно осложняют экспорт отечественной продукции 06.08.2019, 17:410 О старте двух экоакций объявили псковские «единороссы» 06.08.2019, 17:404 На одно вакантное место депутата Псковской городской Думы будут претендовать 8 кандидатов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.