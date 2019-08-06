Политика

Суд отменил решение о регистрации коммуниста Александра Ножки на довыборы в Псковское облсобрание

Псковский областной суд отменил решение территориальной избирательной комиссии (ТИК), по которому первый секретарь Псковского райкома КПРФ Александр Ножка мог участвовать в довыборах в Псковской областное Собрание. Как Псковской Ленте Новостей сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Пскова, на которую возложены полномочия окружной комиссии, Владимир Кротов, это произошло 7 августа.

«Суд отменил решение территориальной избирательной комиссии о регистрации Александра Ножки, - отметил Владимир Кротов. - Сегодня была резолютивная часть. Мотивационная - будет завтра или послезавтра. Когда ее получим - по закону и решению суда, отменим регистрацию. Ключевым основанием послужило то, что в территориальную избирательную комиссию был представлен диплом об образовании, который - на украинском языке: без перевода».

Кроме того, Владимир Кротов добавил, что в отношении заявления кандидата удалось обнаружить и другие ошибки - «незначительные технические».

«Александр Ножка - депутат Собрания Псковского района, а указано было, что - Псковского районного Собрания», - сообщил председатель окружной избирательной комиссии.

Владимир Кротов отметил, что до 12 августа Александр Ножка может обжаловать решение суда.

Напомним, довыборы в Псковской области пройдут в Единый день голосования - 8 сентября.