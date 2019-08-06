Политика

Второй секретарь Псковского обкома КПРФ назвал бывшего однопартийца Николаева политическим киллером

Второй секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов прокомментировал отмену решения Территориальной избирательной комиссии города Пскова, в соответствии с которым первый секретарь Псковского райкома КПРФ Александр Ножка мог участвовать в довыборах в Псковское областное Собрание по одномандатному округу №2. Как Дмитрий Михайлов сообщил в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове, коммунисты собираются протестовать, в частности проводить пикеты и другие массовые мероприятия в местах большого скопления людей. А 17 августа коммунисты примут участие во всероссийской акции «За честные выборы».

«Нашего кандидата сняли, якобы за диплом без перевода. Я думаю, идет зачистка этого округа под конкретного кандидата, - высказал мнение Дмитрий Михайлов. - Считаю, что это все организовано властью области. Потому что Павел Николаев, который гастролирует политическим киллером, в этом году работает в Псковской области. В прошлом партию «Яблоко» снимал. В этом – КПРФ».

Кроме того, второй секретарь обкома партии добавил, что в Бежаницах уже назначен суд по снятию кандидата от КПРФ, претендующего на пост главы района. Также Дмитрий Михайлов не исключил, что аналогичный судебный процесс ожидается и в Пустошкинском районе.

«Суды стали орудием казни», - заключил Дмитрий Михайлов.