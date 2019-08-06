Политика

Больше всего кандидатов зарегистрировано на выборах главы Дновского района

В Дновском и Усвятском районах закончилась регистрация кандидатов на выборах глав муниципальных образований. Больше всего кандидатов зарегистрировано на выборах главы Дновского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Шесть человек выдвинуты политическими партиями, а три кандидата идут на выборы в порядке самовыдвижения:

Анатолий Волков, 1960 года рождения, образование - основное общее, индивидуальный предприниматель, депутат Собрания депутатов Дновского района на непостоянной основе. Выдвинут партией КПРФ;

Елена Гуляева, 1971 года рождения, образование - высшее, администрация сельского поселения «Выскодская волость», Глава сельского поселения «Выскодская волость», депутат Собрания депутатов сельского поселения «Выскодская волость» на непостоянной основе. Самовыдвижение;

Андрей Киселев 1988 года, уровень образования - высшее, администрация Дновского района, начальник отдела по транспорту, архитектуре, жилищно-коммунального хозяйства и жилищным правоотношениям. Самовыдвижение;

Алексей Лазунин, 1992 года рождения, образование - высшее, Псковское областное собрание депутатов, помощник депутата, депутат Собрания депутатов Дновского района на непостоянной основе. Выдвинут ЛДПР;

Татьяна Пахомова, 1956 года рождения, образование - высшее, Комитет по социальной защите Псковской области, начальник территориального отдела Дновского района. Выдвинута партией «Единая Россия»;

Владислав Петров, 1969 года рождения, образование - высшее, индивидуальный предприниматель. Выдвинут партией «Справедливая Россия»;

Игорь Романов, 1977 года рождения, образования - высшее, ООО «Эко-край Псковский», директор.Выдвинут «Партией Роста»;

Георгий Семенов, 1985 года рождения, образование - высшее, ООО «ГЕОСТАЗ» и Микрокредитная компания «Валенсия Инвест», генеральный директор. Самовыдвижение;

Михаил Шауркин, 1973 года рождения, образование - высшее, Псковская таможня, начальник отдела эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры. Выдвинут партией «Яблоко».

Жители Усвятского района будут выбирать главу из пяти кандидатов:

Алексей Кошель,1989 года рождения, образование - среднее профессиональное, ООО «Магнум», егерь. Выдвинут ЛДПР;

Ольга Никулина, 1981 года рождения, образование - основное общее, И.П.Шишаков О.М., продавец. Выдвинута «Партией Роста»;

Дмитрий Петров, 1973 года рождения, образование - высшее, администрация Усвятского района, заместитель главы Администрации района. Выдвинут партией «Единая Россия»;

Виктор Саперов, 1952 года рождения, образование - высшее, пенсионер, депутат Собрания депутатов Великолукского района шестого созыва на непостоянной основе. Выдвинут партией «Справедливая Россия»;

Виктор Широбоков, 1967 года рождения, образование - высшее, ООО ЦДО «АйтиЛен», председатель ликвидационной комиссии. Выдвиженец партии «Социальной защиты».

Более подробно о кандидатах на официальном сайте Избирательной комиссии Псковской области здесь.

Напомним, что в Единый день голосования 8 сентября 2019 года в шести районах Псковской области пройдут выборы глав муниципальных образований. В четырех районах - Бежаницком, Новоржевском, Пушкиногорском и Пустошкинском - регистрация кандидатов завершилась ранее.

Высшее должностное лицо жители Бежаницкого района будут выбирать из 5-ти кандидатов, в Новоржевском - из 6-ти, а в Пушкиногорском и Пустошкинском - из 7-ми.