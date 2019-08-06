Политика

Закончился этап регистрации на выборах депутатов сельских поселений Карамышевской и Середкинской волостей

Закончился этап регистрации на выборах депутатов сельских поселений Карамышевской и Середкинской волостей Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной избирательной комиссии.

Кандидатов на предстоящих в Единый день голосования 8 сентября 2019 года муниципальных выборах выдвинули шесть партий:

Региональное отделение политической партии «Гражданская Платформа» - 4 кандидата;

Псковское районное отделение Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» - 21 кандидат;

Псковское районное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» - 14 кандидатов;

Псковское региональное отделение политической партии ЛДПР - 21 кандидат;

Псковское региональное отделение политической партии «Яблоко» - 7 кандидатов;

Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» - 14 кандидатов.

Один кандидат выдвинулся в порядке самовыдвижения.

На 11 мест в Собрании депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» претендуют 44 человек, а на 10 мест в Собрании депутатов сельского поселения «Середкинская волость» - 36 кандидатов.

Всего 82 кандидата заявили о своем желании участвовать в муниципальных выборах депутатов сельских поселений Карамышевской и Середкинской волостей Псковского района.

Зарегистрированы территориальной избирательной комиссией Псковского района и могут принять участие в выборах 80 кандидатов.

Двоим претендентам отказано в регистрации по материалам проверки из УМВД России по Псковской области, так как установлен факт наличия гражданства иностранного государства у одного кандидата и факт сокрытия судимости у другого.