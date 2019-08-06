Закончился этап регистрации на выборах депутатов сельских поселений Карамышевской и Середкинской волостей Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной избирательной комиссии.
Кандидатов на предстоящих в Единый день голосования 8 сентября 2019 года муниципальных выборах выдвинули шесть партий:
Один кандидат выдвинулся в порядке самовыдвижения.
На 11 мест в Собрании депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» претендуют 44 человек, а на 10 мест в Собрании депутатов сельского поселения «Середкинская волость» - 36 кандидатов.
Всего 82 кандидата заявили о своем желании участвовать в муниципальных выборах депутатов сельских поселений Карамышевской и Середкинской волостей Псковского района.
Зарегистрированы территориальной избирательной комиссией Псковского района и могут принять участие в выборах 80 кандидатов.
Двоим претендентам отказано в регистрации по материалам проверки из УМВД России по Псковской области, так как установлен факт наличия гражданства иностранного государства у одного кандидата и факт сокрытия судимости у другого.